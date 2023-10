Echo Dot: fino al 66% di sconto per lo smart speaker

Tra le grandi offerte proposte oggi da Amazon sui suoi dispositivi (quella per Fire TV Stick 4K a -53% è imperdibile), merita di essere segnalata quella per l’Echo Dot di quinta generazione: nella colorazione Blu Notte è in sconto del 66% rispetto al prezzo di listino. Si tratta dello smart speaker con Alexa, ottimo per l’ascolto della musica e il controllo delle apparecchiature presenti nella smart home.

Le offerte di Amazon sullo smart speaker Echo Dot

Dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth, può riprodurre i brani da servizi come Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri, in modalità wireless. C’è anche un sensore di temperatura utile per attivare routine specifiche quando ci si discosta dai livelli impostati dall’utente (ad esempio accendendo il riscaldamento o l’impianto di condizionamento). È disponibile anche nella versione con orologio (a -51%). Per tutti gli altri dettagli consultare la descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 21 euro, mai così basso dal suo esordio nel catalogo, lo smart speaker Echo Dot 5 di quinta generazione nella tinta Blu Notte è un affare da cogliere al volo. Sono in forte sconto anche le eleganti colorazioni Bianco ghiaccio (visibile nell’immagine qui sopra) e Antracite. Non sappiamo fino a quando durerà la promozione, meglio approfittarne subito, considerando anche la spedizione gratuita offerta da Amazon con la consegna a domicilio garantita entro domani.

Non è tutto: oggi l’e-commerce ha tagliato i prezzi anche di alcuni interessanti bundle dedicati alla smart home. È il caso di quello che include l’altoparlante intelligente e il Ring Intercom a 51 euro, la presa intelligente Tapo Smart Plug a 30 euro oppure la lampadina TP-Link Color a 28 euro (di tipo E27).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.