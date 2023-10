Echo Pop a 17€ è il miglior affare di oggi

In sconto oggi al suo prezzo minimo storico, il nuovo Echo Pop è lo smart speaker progettato da Amazon per offrire in poco spazio tutto ciò che caratterizza un dispositivo per la casa intelligente. Può essere utilizzato per riprodurre i contenuti multimediali (musica, audiolibri, podcast ecc.) ed è dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth Low Energy, così da poter controllare, anche attraverso i comandi vocali, gli impianti di illuminazione, quelli della videosorveglianza, il citofono (con Ring Intercom) e gli elettrodomestici.

Super sconto di Amazon solo 17€ per Echo Pop

Il design è quello di una semisfera con altoparlante a diffusione anteriore da 1,95 pollici, adatto agli spazi più piccoli della casa (camera da letto e così via), come testimoniano le dimensioni di 99x83x91 millimetri e il peso che si attesta a 196 grammi. Davanti e in alto c’è un indicatore luminoso che si illumina di blu quando Alexa è in ascolto. Per saperne di più consultare la descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 17 euro, il nuovo Echo Pop di Amazon è un affare da cogliere al volo. Si trova al suo minimo storico (non sappiamo per quanto durerà la promozione) ed è possibile scegliere tra le quattro colorazioni disponibili, così da abbinarlo nel modo ideale al proprio stile di arredamento: Bianco ghiaccio, Antracite, Lavanda e Verde petrolio. La spedizione è gratuita con la consegna a casa in un solo giorno.

Il solo altoparlante non è sufficiente? In questo ore puoi approfittare anche delle offerte proposte sui bundle con la presa intelligente Tapo Smart Plug a soli 26 euro e con la lampadina smart TP-Link Color a 24 euro. Così, l’e-commerce tende una mano a chi vuol fare la conoscenza di Alexa o arricchire la rete già configurata in casa.

