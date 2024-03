Echo Pop a soli 29,99 euro: l'offerta di primavera sta per SCADERE

Hai tempo fino a mezzanotte per approfittare dell’offerta di primavera Amazon attiva su Echo Pop, l’altoparlante intelligente con Alexa compatto e potente, che puoi far tuo a soli 29,99 euro invece di 54,99.

Echo Pop in offerta: lo smart speaker compatto e potente

Echo Pop funziona esattamente come gli altri smart speaker della linea Amazon: grazie all’integrazione di Alexa puoi usare i comandi vocali per controllare la musica, chiedendo di riprodurre i tuoi brani preferiti da servizi come Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri ancora.

Puoi fare la stessa cosa se disponi di dispositivi per la casa intelligente, come luci, prese e così via, ma anche sfruttare elettrodomestici di ultima generazione che si connettano direttamente con Alexa per funzionare in sincronia sempre con i comandi vocali.

Ci sono anche delle funzionalità più piccole ma sempre straordinariamente utili, come la possibilità di impostare timer, controllare il meteo, leggere le ultime notizie, gestire le tue liste della spesa e altro ancora.

Dal design compatto, ma dal suono potente, Echo Pop è l’ultimo ritrovato di casa Amazon in termini di smart speaker che, a questo prezzo, non può mancare a casa tua. Acquistalo adesso a soli 29,99 euro prima che l’offerta finisca.