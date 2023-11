Echo Pop con Alexa a 17€: il Black Friday è servito

Al prezzo di soli 17,99 euro, il nuovo Echo Pop con Alexa è un must have. Tutto merito della Settimana del Black Friday su Amazon, evento già iniziato e che si concluderà lunedì prossimo in occasione del Cyber Monday. Per approfittarne non bisogna far altro che metterlo nel carrello e confermare l’ordine.

Black Friday su Amazon: grande sconto su Echo Pop

È lo smart speaker di ultima generazione tra quelli della gamma, compatto ed elegante, caratterizzato da un design che ricorda una semisfera. C’è anche un indicatore LED che si illumina per rendere noto quando il microfono è in ascolto. Ideale per l’ascolto della musica e dei podcast negli ambienti più piccoli della casa, è compatibile con piattaforme come Amazon Music, Apple Music, Spotify e Deezer solo per fare alcuni esempi. Per saperne di più consultare la scheda del prodotto.

Echo Pop è oggi in offerta al prezzo finale di soli 17,99 euro con disponibilità immediata e spedizione gratuita con la consegna a domicilio in un solo giorno. Inoltre, è possibile scegliere tra diverse colorazioni, la spesa non cambia: Antracite (visibile in queste immagini), Bianco ghiaccio, Lavanda e Verde petrolio. Ognuno scelga quella che più si adatta allo stile del proprio arredamento.

Grande attenzione è stata riposta nel rispetto della sostenibilità, come si legge nella descrizione completa. Il tessuto proviene infatti al 100% da filati riciclati post-consumo e l’80% dell’alluminio è riciclato. Ancora, il 99% dell’imballaggio è a base di fibra di legno prelevata da foreste gestite in modo responsabile o da fonti riciclabili.

La Settimana del Black Friday è l’occasione perfetta per trovare il regalo perfetto per Natale, a prezzi scontati. Visita la sezione dedicata di Amazon e inizia a fare shopping.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.