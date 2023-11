Echo Pop a -36%: offerta anticipata del Black Friday

Amazon ha deciso di anticipare la Settimana del Black Friday proponendo uno sconto del 36% sul nuovo smart speaker Echo Pop con Alexa, inserito nei mesi scorsi nel proprio catalogo. Oggi è possibile acquistarlo in offerta con un notevole risparmio rispetto al listino. Caratterizzato da dimensioni compatte, è perfetto per portare l’intelligenza artificiale di Alexa in ogni stanza della casa, anche in quelle più piccole.

Echo Pop con Alexa: l’offerta anticipa il Black Friday

Nel suo design, simile a quello di una semisfera, racchiude un altoparlante a diffusione anteriore da 1,95 pollici per la riproduzione di musica (da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer ecc.), podcast e per interagire con le skill dell’assistente virtuale. In altro c’è un indicatore LED che si illumina quando in funzione. La connettività è W-Fi e Bluetooth e non manca la possibilità di utilizzarlo per controllare le apparecchiature della smart home.Per saperne di più consultare la descrizione completa.

Dalle dimensioni pari a 99x83x91 millimetri e con un peso di 196 grammi, Echo Pop è la new entry che mancava nel catalogo Amazon. Oggi lo puoi comprare al prezzo di soli 34,98 euro invece di 54,99 euro come da listino, scegliendo la colorazione Antracite. Lo sconto del 36% è applicato in automatico.

Ovviamente, la disponibilità è immediata e si può contare sulla spedizione gratuita. Verificare le tempistiche della consegna nella scheda del prodotto: sta andando a ruba.

