Echo Pop + Ring Intercom: bundle Amazon a PREZZO PAZZESCO (-65%)

La super offerta del momento su Amazon è ancora disponibile: acquista Echo Pop e Ring Intercom in un bundle unico risparmiando il 65%! Si tratta di uno sconto di 100 euro per una combinazione spaziale di dispositivi, pensati per potenziare la tua casa intelligente in men che non si dica, tra comandi vocali per le tue attività quotidiane e un citofono di ultima generazione.

Il bundle Echo Pop + Ring Intercom di Amazon diventa imperdibile

Il pacchetto in questione combina il rinominato altoparlante intelligente Echo Pop di Amazon con l’aggiornamento smart per citofoni audio/video, Ring Intercom. Il primo, compatibile con Alexa, offre una qualità audio eccellente per camere da letto e spazi ristretti, decorando con il suo design moderno qualsiasi ambiente. Tra le feature supportate figurano la riproduzione di musica, podcast, audiolibri, ma anche il controllo di altri dispositivi intelligenti posizionati nell’ambiente circostante, tra cui lo stesso Ring Intercom.

Quest’ultimo, dunque, aggiunge funzionalità intelligenti ai citofoni compatibili consentendo di rispondere a visitatori e aprire la porta di ingresso utilizzando semplicemente lo smartphone, anche quando non ci si trova nell’edificio. È possibile poi ricevere avvisi in tempo reale dall’app Ring in caso di presenza di individui al citofono o alla porta di ingresso. Il tutto, naturalmente, senza alcuna modifica funzionale al sistema citofonico.

Il bundle completo viene venduto a 54,99 euro, ufficialmente il prezzo più basso di sempre per questa coppia di device. La consegna è gratuita e garantita anche in un giorno, e l’offerta terminerà il 5 aprile.