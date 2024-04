Echo Pop + Ring Intercom, combinazione TOP per la casa in sconto su Amazon (-27%)

Potenzia la tua casa rendendola ancora più intelligente grazie ai dispositivi Amazon: sul sito di e-commerce ora puoi comprare Echo Pop e Ring Intercom in un bundle unico risparmiando il 27% rispetto al prezzo originale dei due dispositivi in bundle. Non solo otterrai uno smart speaker con assistente Alexa, ma anche un device per aggiornare citofoni audio o video compatibili e portarli al livello successivo!

Il bundle Echo Pop + Ring Intercom è ciò che ti serve

Il primo dispositivo è il nuovissimo altoparlante intelligente Echo Pop di Amazon, naturalmente compatibile con Alexa e pensato per essere collocato in camere da letto o ambienti dove lo spazio disponibile è poco. Con il suo design moderno e compatto si rivela abbastanza piccolo da essere nascosto ovunque e, al contempo, abbastanza potente per farsi notare. Con questo device potrai riprodurre musica, audiolibri e podcast dai tuoi provider preferiti e collegarci anche lo smartphone.

Ring Intercom aggiunge invece feature smart ai citofoni compatibili, tra cui l’apertura di ingressi da remoto via smartphone e la risposta in tempo reale ai visitatori, sempre comodamente dal telefono. Inoltre, il dispositivo invia avvisi in tempo reale dall’app Ring nel caso il videocitofono dovesse inquadrare individui davanti alla porta di casa.

Il prezzo di listino di 77,98 euro per questo pacchetto completo scende quindi a 56,99 euro, per un risparmio del 27%. Si parla altrimenti di uno sconto di 97,99 euro rispetto agli articoli acquistati separatamente. La consegna è gratuita e avviene anche in un giorno.