Echo Pop: tutto sul nuovo smart speaker di Amazon

Si chiama Echo Pop ed è uno dei nuovi dispositivi presentati oggi da Amazon. Uno smart speaker, ma differente per design e caratteristiche rispetto a quelli già presenti nel catalogo. Il cuore pulsante è come sempre costituito dall’assistente virtuale Alexa, pronto a eseguire comandi vocali e a rispondere alle domande degli utenti. Partiamo dal prezzo di vendita: 54,99 euro con preordine già avviato e consegna entro fine mese.

Il nuovo Echo Pop di Amazon con Alexa

Ciò che rende la new entry diversa dal resto della gamma è immediatamente visibile: Echo Pop è di fatto una semisfera, in cui l’intera superficie frontale è occupata dall’altoparlante a diffusione

anteriore da 1,95 pollici integrato. Si tratta di un prodotto particolarmente adatto per gli spazi più piccoli della casa come la camera da letto, dove per ottenere un suono pieno e nitido non c’è necessità di raggiungere volumi troppo elevati. Le dimensioni sono 99x83x91 millimetri, il peso si attesta a 196 grammi.

Nella parte superiore è presente un indicatore luminoso che diventa blu quando l’IA è in ascolto. A livello di funzionalità, sono presenti tutte quelle tipiche della linea, proprio grazie ad Alexa che permette di controllare la smart home (luci, prese ecc.) e di gestire la riproduzione dei contenuti multimediali (musica, audiolibri, podcast ecc.) con la sola voce. È dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth Low Energy.

Un’attenzione particolare è stata riposta alla sostenibilità. Lo speaker possiede il badge Climate Pledge Friendly e la certificazione Carbon Trust. Inoltre, il 99% dell’imballaggio è realizzato con materiale a base di fibre di legno proveniente da foreste organizzate in modo responsabile o da fonti riciclabili e il tessuto è al 100% filato di poliestere riciclato post-consumo. A questo si aggiunge una modalità dedicata al risparmio energetico che si attiva automaticamente quando non in uso.

Come anticipato in apertura, il nuovo Echo Pop è già in vendita su Amazon, in preordine al prezzo di 54,99 euro, con la consegna prevista entro fine mese.

È possibile scegliere tra diverse colorazioni: Lavanda, Verde Petrolio, Antracite e Bianco Ghiaccio. Disponibili separatamente anche le custodie nelle versioni Blu, Rosso, Arancione, Grigio, Lilla, Viola e Fluorescente (quest’ultima si illumina al buio) al prezzo di 22,99 euro.

