Echo Pop, Echo Show 5 ed Echo Auto: le novità di Amazon

A sorpresa, Amazon presenta oggi nuovi dispositivi: si tratta dello smart speaker Echo Pop e dell’evoluzione dello smart display Echo Show 5. Inoltre, la seconda generazione di Echo Auto arriva in Italia. Passiamo in rassegna tutti i dettagli principali, partendo proprio dalla new entry del catalogo.

Tre nuovi dispositivi Amazon: c’è anche Echo Pop

Alla base di ogni funzionalità c’è sempre l’interazione con l’assistente virtuale Alexa, ormai onnipresente all’interno dell’ecosistema allestito dal gruppo di Seattle. Un’intelligenza artificiale che, come vedremo a fondo articolo, si appresta a ricevere aggiornamenti importanti da qui ai prossimi mesi.

Echo Pop

Caratterizzato da un design semisferico, Echo Pop è progettato per offrire un’esperienza sonora ideale per camere da letto e qualsiasi altro piccolo spazio della casa. È dotato di un altoparlante a diffusione anteriore che emette un suono pieno e ben definito durante la riproduzione di musica, audiolibri e podcast. Può ovviamente gestire tutte le funzionalità smart home dell’assistente virtuale, ad esempio quelle per controllare luci e prese intelligenti. Non manca la compatibilità con il nuovo standard Matter.

Può essere appeso alla parete grazie a un supporto dedicato.

Echo Pop è disponibile per l’acquisto in preordine da oggi in diverse colorazioni, incluse le nuove Lavanda e Verde Petrolio (oltre a Antracite e Bianco Ghiaccio), al prezzo di 54,99 euro. È accompagnato dalle custodie (vendute separatamente) nelle opzioni Blu, Rosso, Arancione, Grigio, Lilla, Viola e Fluorescente che si illumina al buio, proposte a 22,99 euro. Le consegne sono previste per fine mese.

Echo Show 5 (terza generazione)

La terza generazione dello smart display da 5 pollici offre prestazioni migliorate rispetto a quella precedente: +20% in termini di velocità, sistema di altoparlanti riprogettato con bassi più presenti e maggiore nitidezza, microfoni evoluti.

Anche in questo caso è presente il supporto nativo a Matter. Il nuovo schermo intelligente di Amazon è acquistabile in preordine al prezzo di 109,99 euro nelle colorazioni Antracite, Bianco e Azzurro, con le consegne previste entro fine mese. C’è anche il supporto regolabile con porta di ricarica USB-C, venduto separatamente a 32,99 euro.

Echo Auto (seconda generazione)

Infine, segnaliamo l’arrivo in Italia della seconda generazione di Echo Auto, presentata ufficialmente nel settembre scorso. Rispetto al modello precedente è caratterizzato da un design più compatto e che permette una maggiore libertà in fase di montaggio. Il design si assottiglia, include un nuovo supporto adesivo e cinque microfoni per identificare i comandi vocali anche quando nell’abitacolo c’è parecchio rumore.

In questo caso, il dispositivo è in vendita al prezzo di 69,99 euro con spedizione immediata.

Chiudiamo con le parole di Eric Saarnio, Vice President di Amazon Devices International, che fa cenno alle prossime novità legate all’IA generativa che debutteranno per Alexa.

I clienti di tutto il mondo adorano Alexa, e considerano l’assistente vocale un’intelligenza artificiale personale e affidabile. Le vendite di dispositivi con integrazione Alexa hanno superato il mezzo miliardo e l’utilizzo di Alexa è aumentato del 35% lo scorso anno. Questi nuovi dispositivi offrono ai clienti più opzioni e maggiore praticità d’uso a un valore incredibile. E come per ogni Echo che abbiamo venduto, questi dispositivi continueranno a migliorare man mano che aggiungeremo esperienze Alexa basate sull’IA generativa, durante tutto l’anno.

