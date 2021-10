Echo Show 5: la seconda generazione è in PROMO

Acquistare un dispositivo Amazon non può che essere una mossa astuta soprattutto se da tempo ne desideravi uno. Grazie alla promozione in corso proprio sull'e-commerce hai la possibilità di fare tuo il nuovissimo Echo Show 5. Infatti lo paghi appena 59,99€ attraverso il ribasso del 29% con cui risparmi circa trenta euro. Lo ricevi, lo installi ed hai subito un mondo di possibilità a portata di voce e non solo.

Le spedizioni sono ovviamente gratuite e veloci in tutta Italia quindi cosa stai ancora aspettando?

Echo Show 5: cosa puoi fare con questo gioiellino

Echo Show 5 è un dispositivo veramente eccezionale visto che non solo ti permette di accedere all'assistente vocale più famoso al mondo ma ti mette a disposizione anche uno schermo intelligente che puoi utilizzare a tuo vantaggio.

Disponibile in colorazione antracite, questo device riproduce la musica, audiolibri, ti fornisce informazioni, ti mostra il meteo e tanto altro ancora. Ti stai chiedendo cosa? Beh, ti fa vedere anche contenuti in streaming, riproduce le tue fotografie come se fosse una cornice digitale e all'occorrenza diventa una station su cui effettuare videochiamate. Grazie alla fotocamera da 2 megapixel integrata puoi fare di tutto e di più.

Altrettanto importante è la parte relativa alla gestione dei dispositivi collegati che diventa molto più ampia. Infatti interpellando Alexa puoi ad esempio attivare la visione sulle telecamere di sicurezza o vedere chi è al citofono.

Straordinario, vero? Allora approfitta della promozione su Amazon e fai tuo Echo Show 5 a soli 59,99€. Lo ordini e lo ricevi a casa in appena uno o due giorni con le spedizioni Prime. Se ancora non sei abbonato non perdere l'occasione di provare il servizio gratis: non hai vincoli e disdici quando vuoi.