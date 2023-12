Echo Show 5, l'assistente personale con schermo INTELLIGENTE (-46%)

Per introdurre Amazon Alexa in casa non scendere a compromessi. Visto che ne hai la possibilità, scegli un prodotto avanzato come Echo Show 5 che oltre alle funzioni base dell’assistente ti permette di avere anche molto di più. Perfetto sia in bella mostra che sul comodino in camera, questo gioiello è il tuo sogno nel cassetto.

Approfitta dello sconto del 46% per portarlo a casa a prezzo regalo. Effettivamente è anche un’ottima idea da mettere sotto l’albero di Natale. Apri Amazon e aggiungilo al carrello per farlo tuo con soli 59€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Echo Show 5, il prodotto di Amazon che con il suo display supera le aspettative

Bellino e perfetto per qualunque ambiente. Le dimensioni rimangono compatte ma ti mette a portata di mano comunque tutto ciò che sognavi. Echo Show 5 è un dispositivo per la tua casa intelligente ma anche da solo porta tanta comodità nella quotidianità.

Amazon Alexa è in grado di fare tutto e di più. Vista la presenza del display hai anche un feedback visivo e sblocchi funzioni che sul altri prodotti mancano. In modo particolare puoi vedere contenuti in streaming, puoi creare gallerie di foto, visualizzare dati come immagini, meteo e così via e ancora tanto altro. La webcam integrata ti permette di effettuare videochiamate con amici e parenti ma anche di tenere casa sotto controllo quando sei lontano.

Rimangono invariate le altre features come riproduzione di brani, sveglie, timer e così via. La cassa è di ottima qualità per non avere compromessi.

Insomma, Echo Show 5 è una piccola certezza. Tu non te lo fare scappare ma portalo a casa con il 46% di sconto proprio ora. Un click su Amazon ed è tuo a soli 59€.

