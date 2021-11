Echo Show 5: ne compri due, ti costano meno di uno

Uno lo tieni, l'altro lo regali, così hai risolto il Natale: in occasione del Black Friday su Amazon puoi acquistare due Echo Show 5 a un prezzo inferiore rispetto a quanto pagheresti normalmente una sola unità. Come? È molto semplice, trovi tutto nella scheda del prodotto.

Un folle sconto Amazon su Echo Show 5 (coupon)

Non devi far altro che inserire un secondo smart display nel carrello, poi digitare il codice promozionale ECHOSHOW5 quando richiesto, prima di completare l'ordine, per ottenere uno sconto aggiuntivo di 10 euro. Riassumendo: di norma il dispositivo costa 84,99 euro, oggi lo puoi acquistare a 44,99 euro, ma comprandone due insieme e applicando il coupon la spesa complessiva è di soli 79,98 euro.

Si tratta della seconda generazione del prodotto, migliorata dal punto di vista di caratteristiche e funzionalità, con assistente virtuale Alexa a cui rivolgere domande e impartire ordini. Quella su Echo Show 5 è una delle migliori offerte Amazon di questo Black Friday, l'occasione perfetta per portarsi avanti e iniziare a pensare cosa far trovare sotto l'albero ad amici e parenti.