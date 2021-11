Questo monitor Samsung con webcam integrata è in offerta su Amazon

È un monitor da 24 pollici, ma non come tutti gli altri: Samsung S40VA ha dalla sua l'integrazione di una webcam con microfono così da farsi trovare pronto per la comunicazione e le riunioni da remoto. Ci sono anche gli altoparlanti stereo così da non dover collegare casse esterne. Oggi lo puoi acquistare approfittando del forte sconto su Amazon per il Black Friday.

Samsung S40VA: monitor con webcam e microfono integrati

Il pannello ha risoluzione Full HD (1920×1080 pixel, 16:9), tempo di risposta pari a 5 ms, supporta la tecnologia FreeSync, ingressi HDMI, DisplayPort e VGA, due porte USB 3.0 e altrettanti jack audio. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Il modulo che racchiude webcam e microfono, posizionato nella parte superiore (come visibile nell'immagine qui sopra), compare solo quando necessario, per poi nascondersi il resto del tempo all'interno dello schermo. In queste ore Samsung S40VA può essere tuo al prezzo di 219,90 euro invece di 289,00 euro come da listino, grazie all'offerta Amazon per il Black Friday con disponibilità immediata e spedizione gratuita.