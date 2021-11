Lenovo IdeaPad Duet a 188€: PREZZO BOMBA su Amazon

È un tablet? È un laptop? Entrambe le cose! Lenovo IdeaPad Duet Chromebook è tra i dispositivi 2-in-1 che meritano di essere segnalati in questa vigilia di Black Friday, grazie al forte sconto Amazon che permette di acquistarlo a soli 188,92 euro, con disponibilità immediata e spedizione gratuita.

Il Chromebook più versatile della categoria in forte sconto

Basato sul sistema operativo Chrome OS di Google e con accesso alle applicazioni Android del Play Store, integra un display da 10,1 pollici con risoluzione Full H D (1920×1200 pixel) e pannello IPS, processore octa core MediaTek Helio P60T, 4 GB di RAM, 64GB di memoria interna, fotocamera frontale da 2 megapixel che funge anche da webcam per riunioni e videochiamate, sensore posteriore da 8 megapixel, porta USB-C, WiFi, Bluetooth e autonomia dichiarata fino a dieci ore. In dotazione la tastiera con touchpad per essere sempre produttivi, anche in mobilità. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

In questo momento si ha la possibilità di acquistare Lenovo IdeaPad Duet al prezzo di soli 188,92 euro invece di 284,00 euro come da listino: è tra le migliori occasioni Amazon in questa vigilia del Black Friday. Per chi necessita di più spazio, la versione con 128 GB di memoria interna è in sconto a 229,00 euro anziché 357,00 euro.