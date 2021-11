Il nuovo Microsoft Office in sconto al Black Friday

Occasione da non perdere alla vigilia del Black Friday per chi desidera acquistare la versione classica di Microsoft Office, quella da installare sul computer una volta e per sempre, senza dover poi continuamente rinnovare l'abbonamento mensile: la versione Home & Student 2021, la più recente rilasciata dalla software house, è proposta da Amazon con uno sconto di oltre 50 euro.

Office Home & Student 2021: licenza perpetua a -34%

Include le edizioni aggiornate dei programmi Word, Excel e PowerPoint per creare, modificare e gestire i documenti in locale, anche in assenza di una connessione Internet. È compatibile con Windows e macOS. Subito dopo aver completato l'ordine si riceve il codice di attivazione via email. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Oggi hai la possibilità di acquistare la licenza perpetua di Home & Student 2021 al prezzo di soli 97,99 euro invece di 149,00 euro come da listino, approfittando di uno sconto del 34% in occasione del Black Friday organizzato da Amazon.