HP Chromebook: prezzo stracciato al Black Friday

Fai trovare un Chromebook sotto l'albero a qualcuno oppure regalatelo: sarà fedele compagno per navigazione, comunicazione da remoto e intrattenimento multimediale, tornando utile anche per gestire le operazioni base della produttività come l'editing dei documenti e la posta elettronica. Oggi il modello HP Chromebook 14a-na0001sl acquistabile oggi a prezzo stracciato su Amazon in occasione del Black Friday.

Black Friday: questo Chromebook di HP è un affare

Dal punto di vista delle specifiche tecniche offre un display Full HD da 14 pollici con superficie antiriflesso, processore Intel Celeron N4020, GPU ‎UHD Graphics 620, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria eMMC per l'archiviazione dei dati, comparto audio progettato da Bang & Olufsen, webcam 720p con doppio microfono integrato, lettore SD e microSD, porta USB-C, WiFi, Bluetooth e batteria capiente. Puoi trovare tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Il sistema operativo è Chrome OS, piattaforma curata e costantemente aggiornata da Google, con accesso alle applicazioni Android distribuite attraverso Play Store. In queste ore hai la possibilità di acquistare HP Chromebook 14a-na0001sl al prezzo di soli 229,00 euro invece di 349,99 euro come da listino, in occasione del Black Friday.

Se cerchi un modello ancora più economico puoi dare uno sguardo ad ASUS Chromebook C204MA proposto a 179,00 euro invece di 289,00 euro (nell'immagine qui sopra): è anche più compatto, con il suo display da 11,6 pollici.