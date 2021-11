Bticino Smarther 2, termostato superiore (-28% OGGI)

Ci sono termostati funzionali e ci sono termostati di grande estetica. Raramente queste due cose si sposano, però: Bticino Smarther 2 è un'eccezione. Il termostato intelligente Bticino, infatti, ha un design estremamente sottile e una superficie lucida che lo rende quasi trasparente alla vista. Si consideri il fatto che il termostato non va mai nascosto, ma apposto possibilmente in zona centrale rispetto alla casa per poter misurare al meglio la temperatura esattamente dove l'abitazione viene vissuta: questo impone un ruolo da protagonista del termostato al muro, ma troppo spesso l'estetica non è certo all'altezza di quella dell'arredo: la scelta Bticino è invece all'altezza della qualità del brand, la cui affidabilità non è certo in discussione.

Tre le opzioni disponibili, tutte in sconto:

Bello e intelligente

Bello, ma soprattutto intelligente: grazie alla piena compatibilità con i dispositivi Netatmo, il termostato è in grado di dialogare Wifi con le valvole termostatiche intelligenti e può quindi calibrare la temperatura in ogni singola stanza in modo ottimizzato e programmato. Puoi dunque scegliere la temperatura in base all'uso che fai delle singole camere, regolando la testina per controllare il flusso d'acqua nel calorifero e monitorando la temperatura momento dopo momento in modo preciso e capillare.

Bello, intelligente, ma soprattutto scontato per il Black Friday: il termostato scende da 179 a 129 euro e l'offerta durerà un giorno soltanto. Un giorno di tempo, insomma, per mettersi in casa un termostato touchscreen che scompare nel muro e che alza di molto il livello di utilità e di estetica di un elemento troppo spesso poco considerato, ma al tempo stesso sempre al centro dell'abitazione. Ben venga che il Black Friday sia un'occasione anche per dispositivi similari. Mettilo subito nel carrello, però: l'offerta scade entro 24 ore.