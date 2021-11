Fujitsu Esprimo Q920: il Mini PC con i5 a meno di 170 euro

Quello che ti suggeriamo oggi è un interessante Mini PC che oggi raggiunge il suo minimo storico. Si tratta del Fujitsu Esprimo Q920, un computer pensato per l’utilizzo professionale, dalle dimensioni compatte e dalle grandi potenzialità disponibile su Amazon a soli 178 euro.

Mini PC Fujitsu Esprimo Q920: caratteristiche tecniche

Va premesso che si tratta di un ricondizionato certificato Amazon, ovvero un computer usato, ma che verrà consegnato in condizioni pari al nuovo. Gode, infatti, di tutte le tradizionali garanzie offerte, compresa la sostituzione nel caso in cui, anche esteticamente, il PC non appaia come nuovo. Ad alimentare il computer ci pensa un processore Intel Core i5-4570T dual-core con una frequenza massima di 3,6GHz. Questo è affiancato da 8GB di memoria RAM e un SSD da 128GB, il tutto naturalmente espandibile. Si tratta di una configurazione dalle buone prestazioni per le attività quotidiane. L’elaborazione dei documenti con Office, piuttosto che l’intrattenimento in streaming o la navigazione. Si rivolge per lo più all’attività professionale, infatti, per chi desidera un buon computer da ufficio con un ingombro ridotto al minimo indispensabile. Molto interessante la funzione 0 Watt che disattiva automaticamente l’alimentazione dopo un periodo di inattività così da ridurre completamente il consumo energetico.

Connettività

Per quanto riguarda la connettività, il computer offre un pannello I/O posteriore davvero completo. Quattro porte USB Type-A di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Due anche le uscite audio/video, una DVI-I e l’altra DisplayPort, che consentono di collegare contemporaneamente due monitor. Non manca, naturalmente, la prorta RJ45 Gigabit LAN che consente di ottenere le massime prestazioni di rete grazie alla connessione via cavo. Sul pannello frontale, invece, due porte USB 3.0 ed un pratico lettore di schede. Il sistema operativo è preinstallato e la confezione include tutto il necessario per avere il computer immediatamente pronto per l’utilizzo, compreso l’alimentatore ovviamente e un dongle per la rete wireless.

Grazie ad un forte calo di prezzo, a cui si somma uno sconto preapplicato del 9%, il Fujitsu Esprimo Q920 è disponibile su Amazon a soli 161,10 euro, rivelandosi come una delle migliori alternative attualmente disponibili in questa fascia di prezzo.