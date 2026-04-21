Lo strano bug che vira le foto di Instagram in bianco e nero

Se hai caricato una foto a colori su Instagram e misteriosamente l’immagine si è trasformata in uno scatto in bianco e nero, non è un problema tuo né dello smartphone: si tratta di un bug. È l’effetto di un’anomalia che il team al lavoro sulla piattaforma dichiara di aver già individuato e corretto.

Instagram rende le foto b/n, ma è un bug

Lo ha fatto sapere Meta, attraverso la redazione di Engadget. Si tratta di un problema che interessa solo le fotografie HDR. Questa la dichiarazione in forma tradotta.

Oggi, un problema tecnico ha fatto sì che alcune foto HDR apparissero erroneamente in bianco e nero per un sottoinsieme di account. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente.

Il team di Instagram non ha specificato quanti siano gli account interessati, ma potrebbero non essere pochi. È sufficiente fare una ricerca sui social per imbattersi in post che lamentano questa stranezza. Non è dato sapere nemmeno da quando accade: potrebbe essere da poche ore, come suggerisce quel riferimento a oggi , anche se da alcune testimonianze risalenti ai giorni scorsi sembrerebbe non essere così.

Ad ogni modo, gli scatti resi bianco e nero per errore saranno ripristinati nella loro versione a colori entro le prossime ore, senza richiedere all’utente di eseguire un nuovo caricamento.

Restando in tema, tra le novità più interessanti introdotte nell’ultimo periodo da Instagram c’è quella che da una decina di giorni circa permette di modificare i commenti. Si hanno a disposizione 15 minuti per farlo, potendo così intervenire su eventuali errori e refusi. Inoltre, sono arrivati in Italia all’inizio del mese le nuove protezioni per i teenager, riguardanti sia l’accesso ai contenuti potenzialmente dannosi per la loro età sia l’utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale. Rimane in discussione l’ipotesi vietare i social ai minori di 15 anni, alimentata anche da alcuni recenti fatti di cronaca.