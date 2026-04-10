Da oggi puoi modificare i commenti su Instagram (se sei veloce)

A volte non occorrono grandi rivoluzioni per cambiare un’esperienza, i miglioramenti possono manifestarsi anche nelle piccole cose. Lo sa bene il team di Meta al lavoro su Instagram, che ha appena confermato l’arrivo di una novità attesa e richiesta a lungo dagli utenti, finalmente resa disponibile per tutti: la possibilità di modificare i commenti.

L’annuncio è giunto con un post su Threads che recita così: Scoprire un errore di battitura subito dopo aver commentato: 😔 Rendersi conto che si può modificare: 😌 . Subito dopo una precisazione: Ora puoi modificare i commenti su Instagram entro 15 minuti dalla pubblicazione 💬 . Ci sono dunque 15 minuti di tempo per controllare quanto scritto ed eventualmente correggere il tiro.

Da un breve test, la novità sembra già essere disponibile (abbiamo provato su uno smartphone Android). Come funziona? Esattamente come ci si aspetterebbe: sotto il commento compare il pulsante Modifica, al fianco di Rispondi. Basta toccarlo e cambiare ciò che non va. Dopo un quarto d’ora, il tasto semplicemente scompare.

Meta ha fatto sapere che non è previsto alcun limite al numero di modifiche che si possono apportare nei 15 minuti consentiti. Comparirà poi l’etichetta Modificato, per far sapere agli altri utenti che si è intervenuti con dei cambiamenti rispetto al commento originale.

Nuove restrizioni e protezioni per gli adolescenti

Restando in tema, proprio ieri Instagram ha annunciato l’arrivo in Italia di nuove restrizioni e protezioni che hanno come obiettivo quello di rendere più sicura l’esperienza degli adolescenti sulla piattaforma. Sono in fase di distribuzione e potrebbero impiegare qualche settimana prima di raggiungere tutti gli account.

La novità debutta proprio nei giorni in cui il nostro paese torna a valutare la possibilità di innalzare l’età minima per l’accesso ai social, portandola a 15 anni. Un tema delicato, su cui politica e opinione pubblica si dividono.