Un Echo con Alexa per Natale, sei ancora in tempo!

Ritardatari dei regali di Natale, niente panico! Qui è dove vi segnaliamo come acquistare un dispositivo hi-tech di certo gradito e a prezzo scontato, grazie alle offerte di Amazon sulla linea di prodotti Echo basati sull'intelligenza artificiale dell'assistente Alexa. Un esempio? Lo smart display da 8 pollici a metà prezzo.

Echo Show 8 a -48%: affare last minute di Natale

Può fungere da tablet su cui visualizzare i contenuti multimediali, come cornice digitale per rivedere le fotografie scattate in passato, hub per il controllo della smart home, potente speaker per ascoltare la musica in streaming, schermo per le videochiamate da remoto e molto, molto altro ancora. Tutte le caratteristiche sono ben riassunte nella descrizione completa.

In questo momento hai la possibilità di acquistare Echo Show 8 nella elegante colorazione Antracite al prezzo di soli 56,99 euro invece di 109,99 euro come da listino, con la garanzia di riceverlo domani e poterlo così mettere sotto l'albero, con spedizione gratuita.