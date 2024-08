Echo Show 8: il modello 2023 è in offerta su Amazon (-32%)

Offerta a tempo da non perdere su Amazon per Echo Show 8: il modello di ultima generazione dello schermo intelligente con Alexa integrata e che funzionare anche da hub per la tua casa intelligente è disponibile in sconto a soli 114,99 euro invece di 169,99. Puoi pagarlo anche in comode rate a tasso zero.

Echo Show 8: lo schermo intelligente per ogni tua esigenza

Echo Show 8 ti offre un’esperienza di intrattenimento coinvolgente grazie a un ampio schermo touch HD da 8 pollici e un audio spaziale che riempie la stanza. Inoltre, con l‘hub per Casa Intelligente integrato, è un centro di comando per tutti i tuoi dispositivi smart. Compatibile con Zigbee, Matter e Thread, puoi controllare luci, videocamere e altro ancora direttamente con la tua voce o tramite lo schermo, senza bisogno di un hub separato.

La videocamera da 13 megapixel integrata direttamente nel corpo macchina è un ulteriore valore aggiunto che ti garantisce videochiamate nitide, con inquadratura automatica e riduzione del rumore per conversazioni fluide.

E non temere per la tua privacy dato che grazie ai controlli integrati come il copri-telecamera e il pulsante per disattivare microfono e videocamera potrai disattivare Echo Show 8 tutte le volte che vuoi. Insomma, un dispositivo intelligente, ma anche un vero e proprio alleato per la tua casa, rendendola più connessa, sostenibile e sicura. Acquistalo adesso in sconto a soli 114,99 euro.