Echo Show 8: il prezzo CROLLA davvero, lo paghi la metà

Con un taglio netto e improvviso, Amazon ha deciso di offrire Echo Show 8 di prima generazione a metà prezzo. Oggi puoi acquistare il dispositivo con Alexa integrato a soli 54,99 euro invece di 109,99. In più, puoi persino scegliere il pagamento rateale in cinque comode rate da 11 euro ciascuna.

Le meraviglie di Echo Show 8: il dispositivo casalingo da avere

Echo Show 8 integra uno schermo HD da 8 pollici insieme ad un paio di altoparlanti stereo in modo che Alexa possa aiutarti a vedere un film, una serie TV, ma anche un notiziario, ascoltare la radio e molto altro ancora.

Il dispositivo supporta infatti le applicazioni di intrattenimento più popolari come Netflix, Spotify, Prime Video e così via. Inoltre, può essere utilizzato per le funzioni più comuni per tutti i giorni: puoi seguire una ricetta in video, aggiornare la lista delle cose da fare, controllare i dispositivi per la smart home come telecamere o luci intelligenti e così via.

Puoi anche effettuare videochiamate in HD e gestire comunque tutti i tuoi impegni in modo facile e veloce. Per la privacy, il dispositivo è dotato di sistemi che ti permettono di disattivare e attivare semplicemente sia la telecamera che il microfono.

Echo Show 8 può essere visto come un piccolissimo televisore molto intelligente da posizionare dove vuoi e ricco di funzioni: al prezzo a cui è proposto oggi è un acquisto che diventa semplicemente imperdibile.

