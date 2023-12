Echo Show 8 torna in sconto su Amazon: acquistalo al 15% in meno!

Rendi la tua abitazione sempre più smart acquistando su Amazon tutti i prodotti necessari! Mentre nella giornata di ieri ti abbiamo proposto la telecamera TP-Link Tapo al minimo storico grazie a uno sconto del 15%, oggi torniamo sullo stesso portale di e-commerce in quanto non manca un altro device imperdibile per la casa intelligente. Stiamo parlando di Echo Show 8, il modello 2023 di terza generazione disponibile ora al 15% in meno per un periodo di tempo limitato. Non si tratta del minimo storico, ma vi si avvicina pericolosamente!

Echo Show 8 è un ottimo acquisto a questo prezzo!

Prima di tutto, a cosa serve Echo Show 8? Si tratta di una sorta di tablet con schermo touch da 8 pollici, videocamera anteriore da 13 MP e una base estesa posteriormente munita di speaker audio di alta qualità. Ergo, offre un display da cui vedere tutte le informazioni utili per gestire la propria abitazione, una fotocamera per effettuare anche videochiamate, e altoparlanti ottimi per ascoltare musica e podcast da Amazon Music, Apple Music o Spotify.

Amazon Photos trasforma la schermata iniziale in una cornice digitale, mentre con strumenti come Zigbee, Matter e Thread avere un hub centralizzato per la casa non serve: tutto viene gestito direttamente con Alexa, tramite Bluetooth e Wi-Fi, con la propria voce. Non mancano, poi, strumenti per la privacy come il pulsante per disattivare microfono e fotocamera, e un copri-telecamera fisico integrato.

Se quindi vuoi un dispositivo per la gestione della casa, questo modello è perfetto per te: l’ultima generazione di Echo Show 8 ora è disponibile a 144,99 euro al posto di 169,99 euro, con consegna gratuita in un giorno e pagamento effettuabile mediante il piano a rate di Amazon senza interessi.

