Echo Show 8: torna l'offerta Amazon al 31% di sconto

Amazon Echo Show 8: scopri cosa sa fare

Con lo schermo HD da 8 pollici, l’Echo Show 8 offre una visualizzazione chiara e nitida dei tuoi contenuti d’intrattenimento preferiti. La regolazione automatica dei colori assicura che le immagini siano sempre perfette, rendendo il tuo tempo di visione ancora più piacevole. E non dimentichiamo gli altoparlanti stereo che portano la tua esperienza audio a un livello superiore.

Niente batte una buona videochiamata e la sua telecamera da 13 MP con inquadratura automatica ti mantiene al centro dell’immagine, in modo che tu possa comunicare con chi ami in modo chiaro e coinvolgente. Basta chiedere ad Alexa di chiamare qualcuno, ed è fatto.

Echo Show 8 diventa anche il tuo assistente personale per la vita quotidiana. Ti aiuta a tenere sotto controllo gli appuntamenti, i promemoria e molto altro ancora. Puoi utilizzare la voce per impostare un timer in cucina, aggiornare le tue liste della spesa, dare un’occhiata alle ultime notizie e ricevere aggiornamenti sul traffico. La tua giornata non è mai stata così organizzata.

E poi, goditi film e serie TV in alta definizione e audio stereo con servizi di streaming come Prime Video, Netflix e molti altri. Inoltre, puoi chiedere ad Alexa di riprodurre la tua musica preferita da Amazon Music, Apple Music o Spotify. Tutto l’intrattenimento che desideri è a portata di voce.

Echo Show 8 è infine progettato con la tua sicurezza in mente. Puoi disattivare microfoni e telecamera premendo un pulsante, e c’è anche un copri-telecamera integrato che puoi utilizzare per coprire la telecamera quando non la stai usando. La tua privacy è nelle tue mani.

