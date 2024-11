Echo Spot in offerta a -43%: la SVEGLIA del Black Friday

Il nuovo modello di Echo Spot, quello aggiornato e lanciato quest’anno, è in sconto del 43%. L’occasione è ghiotta per mettere sul comodino (o su qualsiasi altro mobile in casa) la sveglia intelligente potenziata dall’intelligenza artificiale di Alexa. È un’offerta di Amazon per la Settimana del Black Friday. La disponibilità è immediata e puoi contare sulla consegna gratis prevista già entro domani se lo ordini adesso.

Black Friday: super sconto sul nuovo Echo Spot

Per metà smart speaker e per l’altra metà smart display, integra uno schermo a colori che visualizza informazioni come data, ora, condizioni meteo e contenuti in riproduzione. A questo proposito, è presente il supporto per lo streaming musicale di piattaforme come Amazon Music, Apple Music e Spotify, lo stesso vale per i podcast. Ci sono anche i comandi vocali e un pulsante utile per la alla disattivazione istantanea del microfono, così da tutelare la privacy. Non è tutto: la progettazione ha tenuto conto della sostenibilità, impiegando per il 36% materiali riciclati e riducendo così l’impatto sull’ambiente. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa.

Non devi attivare coupon: lo sconto del 43% è applicato in automatico e ti permette di acquistare la nuova versione della sveglia intelligente Echo Spot con Alexa al prezzo di soli 54 euro (invece di 94 euro come da listino). La colorazione è Nero, quella visibile in queste immagini.

Amazon.it/blackfriday è l’indirizzo di riferimento da consultare per scoprire le promozioni del Black Friday. Fino al 2 dicembre, qui su Punto Informatico selezioneremo le offerte più convenienti, in particolare quelle riguardanti la tecnologia, la casa intelligente e i prodotti di informatica.