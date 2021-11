Eclipse Foundation, Oniro: l'open source nel nome dell'interoperabilità

Offrire una soluzione di tipo open source approntata con l'obiettivo di semplificare l'integrazione di hardware e software multi-device, attraverso un sistema operativo caratterizzato da un approccio vendor neutral che sappia garantire l'interoperabilità fra i dispositivi di nuova generazione: è questo l'obiettivo perseguito dall'associazione internazionale senza scopo di lucro Eclipse Foundation con il recente annuncio di Oniro.

La piattaforma ha l'ambizione di costituire un'alternativa aperta e trasparente a quelle già presenti sul mercato negli ambiti IoT ed Edge, puntando su un'implementazione indipendente e compatibile di OpenHarmony, frutto dell'iniziativa sviluppata sotto la governance della OpenAtom Foundation. Queste le parole di Mike Milinkovich, Executive Director di Eclipse Foundation.

Oniro è l'open source fatto bene. Rappresenta un'opportunità unica per sviluppare e ospitare un sistema operativo di nuova generazione in grado di supportare il futuro del mobile, dell'IoT, della Machine Economy, dell'Edge e non solo.