Eclissi lunare (19 novembre): come vederla in diretta

Si tratterà dell'eclissi lunare più lunga dal 1440 a oggi e (purtroppo) non avremo altra occasione di assistere a un evento simile, considerando come il prossimo sia previsto non prima del 2669: durerà ben 3 ore e 28 minuti. La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella di venerdì 19 novembre.

Sarà completamente visibile già a partire dal giorno precedente, giovedì 18 novembre, nei territori di Asia, Australia e America, oltre che in alcune parti dell'Alaska e delle Hawaii (se le condizioni del cielo saranno favorevoli), mentre solo parzialmente poi nel nord e nord-est dell'Europa, così come nell'area della Russia più vicina al vecchio continente.

Venendo all'Italia, solo coloro che si troveranno nella parte settentrionale potranno goderne a occhio nudo, già in Toscana e Sardegna ci saranno meno probabilità: occhi puntati verso l'alto dalle 7 alle 9 del mattino, anche se l'orario non aiuterà di certo essendo il cielo già illuminato.

LONGEST PARTIAL ECLIPSE of the CENTURY to occur in the Pre-dawn hours of November 19th. Maximum eclipse is at 4:03 AM EST when 97% of the Moon will be eclipsed. At that time it will be high in our western sky. This will also be the longest partial lunar eclipse in 580 years! pic.twitter.com/Xa9ciXLp3V

— Holcomb Observatory (@holcombobserv) November 7, 2021