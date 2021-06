Eclissi di sole: come guardare (e non guardare) il fenomeno

L'eclissi solare in corso è il frutto del passaggio della Luna nella traiettoria che unisce il nostro pianeta alla nostra stella. Può essere osservata oggi, in Italia, tra le 11:45 e le 12:45. È solo parziale, ma dopo sei anni di attesa ne vale la pena.

Eclissi di Sole: come guardarla (e cosa evitare)

Per guardarla è assolutamente necessario dotarsi di filtri appositi, al fine di evitare danni agli occhi. I semplici occhiali con lenti scure non bastano, si rischiano danni permanenti alla vista. Qui la diretta online da una parte del pianeta dove la porzione di Sole coperta è più importante.

Questo l'effetto visibile dal nostro paese, dalla provincia di Cremona.

Ora che abbiamo capito come guardare online un eclissi di sole, vediamo come non farlo: evitare assolutamente di provare a fotografarla senza un'attrezzatura specifica, professionale e dedicata, le conseguenze potrebbero essere queste.