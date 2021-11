IObit Uninstaller 11 Pro: sconto imperdibile del 70% grazie al Black Friday!

Assieme all’offerta su IObit Driver Booster Pro 9, IObit in occasione del Black Friday 2021 propone anche un altro suo ottimo software in promozione. Si tratta di IObit Uninstaller 11 Pro, strumento utile alla rimozione di file indesiderati attualmente in sconto a 11,99 Euro al posto di 39,99 Euro. Un taglio del 70% sul prezzo di listino che consigliamo davvero di non perdere!

IObit Uninstaller 11 Pro: togli tutti i tuoi programmi indesiderati!

Avete notato una certa lentezza del PC, soprattutto all’avvio? Oppure siete convinti che lo spazio disponibile sui vostri dischi interni sia davvero ridotto? Uninstaller 11 Pro di IObit vi confermerà questi dubbi e provvederà a risolvere ogni problema. Come? Occupandosi della disinstallazione di programmi completi. O ancora, se avete già disinstallato qualche software dal vostro PC, rimuoverà gli avanzi in pochissimo tempo.

In aggiunta, rimuove software dannosi e plugin pubblicitari dal PC e bundleware, ovvero applicazioni installate assieme ai cosiddetti freeware (software gratuiti preinstallati in versioni di prova, presenti soprattutto su laptop e notebook) che spesso contribuiscono a rendere il PC più pieno e più lento. IObit Uninstaller 11 Pro consente anche l’aggiornamento rapido dei software sicuri già installati. L’interfaccia utente semplificata farà sì che vi bastino pochi click al fine di rimuovere app o aggiornarle.

Il prezzo? Come detto inizialmente, normalmente è pari a 39,99 Euro. Tuttavia, in occasione del Black Friday 2021, scende a 11,99 Euro (ovvero circa 14,60 Euro IVA inclusa). Come nel caso di Driver Booster Pro 9, però, IObit Uninstaller 11 Pro è disponibile in un numero limitato di licenze annuali con utilizzo su massimo 3 computer contemporaneamente. Il pagamento potrete effettuarlo con PayPal o carte di credito, ma anche bonifico bancario. In caso di insoddisfazione o problemi nell’utilizzo, il rimborso sarà garantito entro i primi 60 giorni dall’acquisto del programma.