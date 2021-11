IObit Driver Booster Pro 9: non perdetevi l'offerta del Black Friday, 75% in meno!

Il Black Friday 2021 arriva anche da IObit, azienda nota per la sua gamma di software dedicati all’ottimizzazione dei PC. La lista di prodotti attualmente in promozione è alquanto lunga ma, in questa occasione specifica, tratteremo l’offerta attiva su IObit Driver Booster Pro 9. Il prezzo è pari a 17,99 Euro per un anno con utilizzo su 3 PC, la cifra più bassa dell’anno e valida solo per oggi, ma attenzione: IObit vende solo un numero limitato di licenze a questa cifra!

IObit Driver Booster Pro 9 in offerta: a cosa serve?

Il programma firmato IObit in questione a cosa serve, innanzitutto? Molto semplicemente, il suo compito è quello di aggiornare i driver obsoleti per migliorare le prestazioni del PC. Avete versioni datate di driver AMD o NVIDIA? IObit Driver Booster Pro 9 pensa anche a loro, aggiornandoli dopo una prima scansione. Gli amanti dei videogiochi beneficeranno particolarmente da questo strumento. Allo stesso modo, però, troverete funzionalità per risolvere in maniera rapida e sicura ogni problema con suono, connessione o utilizzo del PC.

L’utilizzo di questo software è consigliato alla luce della buona fama di IObit: Driver Booster Pro 9 è davvero una certezza. Se avete qualche problema con il PC dovuto ai driver, utilizzandolo vi troverà le soluzioni del caso.

Come specificato in apertura, però, l’offerta sta finendo rapidamente! IObit ha infatti deciso di rendere disponibili un numero limitato di licenze che, salvo rinnovi, attualmente ammonta a una decina di chiavi di registrazione al prezzo di 17,99 Euro anziché 74,85 Euro. Contando anche l’IVA, si raggiunge il prezzo finale di 21,95 Euro. L’abbonamento vale per un anno e rende Driver Booster Pro 9 utilizzabile su massimo 3 PC contemporaneamente. Il pagamento può essere effettuato tramite PayPal, carte di credito o bonifico bancario. La garanzia di rimborso viene offerta per massimo 60 giorni dall’acquisto del software e copre in particolare l’incompatibilità del programma con il PC.