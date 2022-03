EcoFlow RIVER mini, la centrale elettrica portatile

Una vera e propria centrale elettrica portatile, da utilizzare come sistema di backup domestico oppure all’aperto o in viaggio: EcoFlow RIVER mini ha una capacità di 210 Wh sufficiente per alimentare impianti di illuminazione, dispositivi e persino elettrodomestici. È una buona opzione per farsi trovare pronti all’eventualità di blackout o interruzioni nella fornitura della corrente elettrica: lo trovi in vendita su Amazon.

Il blackout non fa più paura con EcoFlow RIVER mini

È in grado di alimentare apparecchi fino a 600 W. Può immagazzinare energia con tre modalità: tramite la classica presa a muro, in auto oppure dal sole. I tempi di attesa sono ridotti grazie all’impiego della tecnologia X-Stream. Integra una presa CA e tre porte USB-A. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, il livello di carica e il funzionamento possono essere monitorati attraverso un’applicazione mobile su smartphone, con funzionalità per agire in modo rapido sulle singole porte. Le dimensioni sono compatte 24,8×13,9×13,2 cm, il peso si attesta a 2,85 Kg. La puoi ricaricare anche con un pannello fotovoltaico.

In questo momento, EcoFlow RIVER mini è su Amazon al prezzo di 349 euro. Inclusi nella confezione due cavi di ricarica e il manuale utente. Il venditore offre una garanzia di 24 mesi, con servizio di assistenza sempre accessibile in caso di necessità. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.