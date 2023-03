E-commerce, opportunità in aumento: la chiamata di Mail Boxes Etc.

L’e-commerce sta crescendo a ritmo elevato ed è ancora ben lontana la soglia del rallentamento. Il mercato, anzi, sta maturando rapidamente e sono ancora moltissimi gli ambiti che devono esplorare questa frontiera con ben maggior insistenza rispetto ad oggi. In questo contesto, è evidente il fatto che la rete di distribuzione dovrà ancora crescere molto rispetto a quella attuale. Mezzi, logistica e capillarità sul territorio fanno la differenza e per il mondo del lavoro e dell’impresa tutto ciò significa una cosa soltanto: opportunità.

Mail Boxes Etc., brand che è un simbolo in tutto il mondo, sta lavorando proprio per cavalcare questa grande crescita e per farlo sta ampliando la propria rete di franchising. Chiunque sia interessato ha un’opportunità unica: un webinar organizzato per il prossimo 30 marzo porrà le basi per aprire a nuove collaborazioni e a nuovi punti di distribuzione sul territorio italiano, offrendo così questa grande opportunità a chiunque intenda coglierla in un momento tanto propizio per il settore.

Sono 580 i Centri Servizi già operativi in Italia, ma molte sono ancora le zone scoperte che necessitano di talento, iniziativa e competenze utili a trasformare un centro Mail Boxes Etc. in un trampolino verso il mondo della vendita online.

La crescita dell’e-commerce

Non servono dati per comprendere quanto l’e-commerce stia crescendo e quanto si stia ampliando la base tanto sul fronte degli acquirenti, quanto sul fronte dei venditori. Nel mezzo v’è una immensa rete fatta di attori impegnati nel trasporto e nella distribuzione, con volumi in continua ascesa ed una oggettiva difficoltà di rispondere appieno una domanda che si fa giorno dopo giorno sempre più importante.

Ma sono proprio i numeri a poter definire il perimetro di questo fenomeno. Secondo i dati degli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano hanno valutato in 48,1 miliardi di euro il volume degli acquisti online in Italia nel 2022, con una crescita pari al 20% rispetto all’anno precedente. Sul totale delle vendite nel mercato Retail, ben l’11% delle vendite avviene online ed implica pertanto l’attivazione di una rete di trasporto e distribuzione conseguente al click dell’acquisto.

La pandemia è stata una scintilla che ha accelerato un processo già pienamente in atto: lo shock dei lockdown ha fatto maturare in pochi mesi una consapevolezza generalizzata su presenza, importanza e vastità dei cataloghi online, evidenziando una volta di più quanto comodo e conveniente possa essere l’acquisto sul Web. A cadere è anche la contrapposizione tra negozi fisici ed e-commerce, con i primi che hanno trovato nuova dimensione nell’on-line facendo cadere le residue resistenze tra un vecchio modo di vendere ed un più evoluto concetto omnicanale.

Quello del digital retail è un comparto che occupa ormai più di 300 mila lavoratori nel nostro Paese, ed è diventato determinante per l’economia italiana, nonché strettamente correlato alla necessità di disporre di figure professionali che possano agire in questo settore abilitante per la valorizzazione del Made in Italy e per l’export. I numeri presentati oggi dimostrano che si tratta di un settore in fase di consolidamento, legato al raggiungimento di economie di scala che ne favoriscano lo sviluppo. Ma, in questo scenario, le imprese non devono dimenticare che i consumatori digitali italiani sono più di un terzo della popolazione italiana e sono destinati a crescere Roberto Liscia, Presidente di Netcomm

A bordo con Mail Boxes Etc.

Per poter sostenere la propria crescita, Mail Boxes Etc. ha ora necessità di spingere sull’acceleratore: nuovi punti di distribuzione stanno per aprire sul territorio, nuove zone stanno per essere coperte e nuove figure professionali necessitano di essere coinvolte. A tal fine il gruppo procederà con l’organizzazione di un webinar nel quale chiunque possa essere interessato ha la possibilità di capire come salire a bordo e cavalcare il grande trend di crescita dell’e-commerce.

MBE è una piattaforma leader per il commercio a livello mondiale che fornisce soluzioni di e-commerce, spedizione, logistica, marketing e stampa a supporto di PMI e privati. Nel 2022 il gruppo MBE Worldwide ha servito più di 1 milione di clienti business nel mondo generando un fatturato aggregato di €1,3 miliardi (US$1,4 miliardi) attraverso più di 3.150 Centri Servizi in 52 Paesi – e €22 miliardi (US$23 miliardi) di ricavi lordi dalla vendita di prodotti attraverso la piattaforma digitale per e-commerce PrestaShop.

Sono ancora una volta i numeri a dare la dimensione di ciò che spesso non si vede, ma che sta dietro ad ogni singolo acquisto che si effettua online. Ma sono numeri che fotografano soltanto in modo parziale una situazione in piena evoluzione: un fenomeno cresciuto e diventato maturo, ora è pronto a diventare esperienza di massa ed ogni singolo territorio del nostro Paese (ogni privato e ogni azienda) dovrà essere debitamente servito.

Partecipando a questo Webinar scoprirai come l’e-Commerce modifica le abitudini dei consumatori e imprese, facendo nascere nuovi bisogni legati alle spedizioni e al settore della logistica: ultimo miglio, magazzino virtuale, imballaggio specialistico, marketing e stampa. La nostra rete cresce sempre di più, per questo stiamo cercando Partner in Franchising, persone motivate e determinate a realizzare una propria attività imprenditoriale nel nostro settore, diventando il punto di riferimento per PMI e Privati. Scoprirai che aprire un Centro Mail Boxes Etc. significa mettersi al centro di questo grande flusso, assumendo il ruolo di partner strategico per aziende e privati. Potrai valutare l’opportunità imprenditoriale MBE e i vantaggi del franchising per avviare la tua impresa in un settore in espansione o per diversificare il tuo business.

Aprire un proprio Centro MBE significa diventare partner del network, investire su sé stessi ed approfittare delle risorse formative che il gruppo può mettere a disposizione. Dove è possibile aprire un Centro MBE? Perché i clienti scelgono MBE? Che tipo di supporto si ha a disposizione? A quanto ammonta l’investimento necessario? Queste ed altre domande trovano facile risposta in un rapido incontro illustrativo che potrà chiarire le idee sul mondo Mail Boxes Etc. e preparare il terreno all’inizio di un nuovo percorso.

