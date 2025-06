Economico ma perfetto questo mouse firmato Amazon: con 5€ è tuo

Un perfetto mouse cablato da utilizzare in combo con i tuoi dispositivi. Hai bisogno di una periferica nuova e vuoi spendere il minimo? Come dire di no a questo modello Amazon Basics che è semplice ma ha tutto al posto giusto? Se non te lo vuoi perdere, collegati e acquistalo subito con soli 5,71 euro grazie allo sconto del 29%. Affrettati perché si tratta di un’offerta a tempo quindi sia le scorte che i minuti sono limitati.

Mouse Amazon Basics: quando la semplicità è funzionale

Se ad esempio hai bisogno di un mouse da affiancare al tuo laptop, questo modello non può che fare al caso tuo. È piccolo, portatile e comodo oltre che funzionale e di ottima qualità. Firmato direttamente Amazon Basics, si collega ai tuoi devices attraverso una semplice USB ed entra subito in funzione. Non ti dà alcun problema e non ti obbliga a metterlo in ricarica potendoci fare sempre affidamento in qualsiasi momento della giornata. Disponibile in colorazione nera, è uno dei prodotti più acquistati di sempre nella sua categoria.

In termini di compatibilità non ci sono limiti e sia su sistemi Windows che MacOS entra immediatamente in funzione. Per quanto riguarda il suo design, questo è reso semplicissimo per un motivo importante: così facendo si può utilizzare sia con mano destra che con mano sinistra. Ospita ben 3 pulsanti ossia il click destro, sinistro e la rotellina di scorrimento oltre a una parte superiore che si plasma perfettamente al palmo della mano e rende il comfort una caratteristica vincente. Con sensore ottico ad altra precisione e un livello DPI prefissato a 1000, il movimento sul desktop è fluido e naturale.

Collegati se vuoi acquistare un nuovo mouse e spendere poco, su Amazon lo fai tuo con soli 5,71 euro con l’offerta lampo in corso risparmiando il 29% sul prezzo iniziale.