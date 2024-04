Ecosia lancia il browser più green del pianeta

Il già piuttosto popolato panorama dei browser desktop, dominato da Google Chrome in termini di market share, ha appena accolto un altro protagonista: è quello lanciato dalla realtà tedesca Ecosia. Presentato come il più green del pianeta , è stato annunciato nella Giornata della Terra celebrata ieri (22 aprile). È già disponibile per il download in versione Windows. Lo slogan scelto è Proteggi il clima mentre navighi sul Web .

Navigazione e sostenibilità: il browser di Ecosia

Proprio come avviene con l’omonimo motore di ricerca, il progetto è stato lanciato nel nome della sostenibilità. La società che lo gestisce promette di investire il 100% dei profitti nelle iniziative a favore del pianeta. Produrrà energia solare per ogni giorno in cui gli utenti lo sceglieranno per navigare, generando 25 Wh da fonti rinnovabili. Si tratta di un quantitativo sufficiente ad alimentare una lampadina per tre ore. Inoltre, effettuando acquisti dai link sponsorizzati, sarà possibile garantire sostegno a favore del clima.

A livello di funzionalità, il software di Ecosia afferma di poter offrire un caricamento delle pagine fino a tre volte più veloce rispetto ai browser più diffusi . Può inoltre contare su un risparmio della batteria limitando le attività in background per navigare più a lungo . Inoltre, l’interfaccia è personalizzabile con selezione di fotografie ispirate ai nostri progetti di riforestazione .

Dal lancio del motore di ricerca avvenuto nel 2009, sono stati piantati oltre 203 milioni di alberi e raccolti più di 92 milioni di euro destinati a iniziative per il clima.

Non manca nemmeno una componente di intelligenza artificiale (non potrebbe essere altrimenti, in questo periodo). È integrata una chat basata sulla tecnologia di OpenAI con l’aggiunta della modalità Green per ricevere risposte sostenibili, ad esempio consigli a proposito di come ridurre le emissioni o il consumo di energia.

Come scritto in apertura, al momento è stata rilasciata la versione desktop per computer Windows. Non è dato a sapere se più avanti arriveranno anche quelle per le altre piattaforme.