ECOVACS Deebot T9+, robot e stazione per una COMBO che RISPLENDE casa

Un aiutante in casa fa sempre comodo soprattutto quando si parla della pulizia dei pavimenti. Ogni volta che devi tirare fuori aspirapolvere, secchio, straccio e detergenti un po’ ti vengono i brividi, vero? Vabbè, storia passata se metti in casa un gioiellino come ECOVACS Deebot T9+.

ECOVACS Deebot T9+, il tuo aiutante per pavimenti super puliti

I robot dedicati alle pulizie domestiche hanno conquistato un po’ tutti. Siccome sono comodi, molte persone pensano che basta acquistarne uno qualunque per vedere il proprio sogno realizzato ma ahimè, come per tutto il resto, ci sono prestazioni e prestazioni. Se hai la possibilità di fare un piccolo investimento, ECOVACS Deebot T9+ è sicuramente un modello che ne vale la pena.

Oltre ad essere un marchio conosciuto e capostipite della categoria, Ecovacs ti mette a disposizione un prodotto completo che offre risultati soddisfacenti. Ti basta pensare che non noterai differenza tra le pulizie che fai tu e quelle che fa lui.

Il robot ha dimensioni compatte, sensori avanzati e tecnologie di ultima generazione per individuare lo sporco, annientare ogni genere di minaccia e soprattutto muoversi per casa senza problemi. Si infila sotto i mobili, evita gli ostacoli e non si blocca sotto le sedie!

La stazione di svuotamento è un plus di cui non farai mai più a meno: quando il robot finisce il ciclo o termina i suoi 170 minuti di autonomia, torna alla sua base e non solo svuota i contenitori in automatico ma si pulisce anche. Tu? Dovrai ricordarti di svuotare la base una volta al mese ma tranquillo, ci sono le notifiche per quello!

Super smart, ti lascio scoprire da solo come puoi gestirlo da applicazione, le mappe del tuo appartamento e tutte le varie impostazioni di pulizia.

