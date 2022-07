Edge: corretta la nuova falla 0-Day ad alta gravità

Google ha recentemente aggiornato Chrome per correggere una falla 0-Day considerata ad elevata gravità, siglata come CVE-2022-2294 e sfruttata attivamente, motivo per cui non sono stati ancora rilevati i dettagli. Sulla falsariga di quanto fatto da “big G”, pure Microsoft ha provveduto a rilasciare un aggiornamento di emergenza per Edge per far fronte alla medesima problematica sul suo browser.

Edge: nuovo update per correggere la falla 0-Day di Chromium

Nel corso delle ultime ore, infatti, il colosso di Redmond ha rilasciato una versione aggiornata di Edge, che giunge così alla relase 103.0.1264.48, per correggere lo stesso exploit di Chrome. Considerando che la falla colpisce Chromium, qualsiasi navigatore basato sul medesimo progetto è coinvolto.

Anche Microsoft non ha fornito dettagli specifici in merito alla falla. Nel changelog di Edge si legge solo quanto segue.

Questo aggiornamento contiene una correzione per CVE-2022-2294, che è stato segnalato dal team Chromium come avente un exploit in natura.

Per impostazione predefinita, l’aggiornamento di Edge avviene in automatico, ma per verificare che tutto sia filato per il verso giusto e in caso contrario per forzare manualmente l’update è sufficiente fare clic sul pulsante “Menu” in alto a destra nella finestra del navigatore, selezionare la voce “Aiuto e feedback”, quindi quella “Informazioni su Microsoft Edge” e agire tramite la schermata proposta.

