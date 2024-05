Edge: funzionalità ridotte se Windows 11 non è attivato

Windows 11 può essere utilizzato anche senza attivazione, ma non sarà possibile cambiare le impostazioni di personalizzazione e verrà mostrato un avviso sul desktop. In base alle stringhe di testo trovate nella versione Canary di Edge, Microsoft potrebbe impedire anche l’accesso ad alcune funzionalità del browser. Un’altra novità, scoperta nell’ultima versione Beta, riguarda le schede in sospensione.

Limitazioni per Edge senza attivazione

Windows Latest ha attivato le limitazioni tramite flag nella versione Canary di Edge, ma solo una è funzionante, ovvero quella indicata con “msEdgeLockSettingsInNonActivatedOS“. Dopo aver aperto la pagina delle impostazioni del browser, nella parte superiore viene mostrato l’avviso “We notice your Windows is not activated, some customization has been limited” (Abbiamo notato che Windows non è attivato, alcune personalizzazioni sono state limitate).

In particolare, Microsoft blocca l’accesso alla sezione che consente di scegliere cosa aprire all’avvio di Edge in Start, Home e nuove schede. In futuro potrebbe impedire la modifica dell’aspetto (personalizzazione) o limitare altre funzionalità. Al momento è solo un test, ma potrebbe rivelarsi una mossa controproducente (gli utenti infastiditi passano ad un altro browser).

Sicuramente più utile il controllo delle risorse incluso nella Beta di Edge 125. In questa versione è stato aggiunta un’altra funzionalità che premette di ridurre il consumo di RAM.

Grazie alle Sleeping Tabs (schede in sospensione) è possibile “addormentare” le schede non utilizzate dopo un determinato periodo di tempo. Se questa funzionalità è attiva, gli utenti possono sfruttare la nuova policy “AutoDiscardSleepingTabsEnabled” per liberare completamente la memoria dopo 1,5 giorni. In tal caso sarà necessario ricaricare la pagina.