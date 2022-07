Editing video su iPad: tre app da non perdere

In tempi recenti, anche l’editing video è diventata una “disciplina” non più limitata ai soli computer, ma estesa anche ai dispositivi mobili come smartphone e tablet. Gli iPad, in particolare, grazie agli schermi grandi e alla potenza di calcolo generalmente superiore alla concorrenza, si prestano bene allo scopo. Ma quali sono le migliori applicazioni per montare video su iPad? Ecco tre che potrebbero fare al caso tuo.

iMovie

iMovie è l’applicazione di video editing sviluppata dalla stessa Apple, perciò è la prima consigliata di questo elenco. Include tutti gli elementi base di montaggio video, dal taglio alla timeline multitraccia, fino alla risoluzione 4K. Sono presenti oltre 10 filtri e diversi effetti speciali come split screen e picture-in-picture, effetti audio e registrazione voce fuoricampo.

Adobe Premiere Rush

Tra le migliori app professionali per videoediting c’è Adobe Premiere Rush. Filma e modifica i tuoi video in qualità professionale con tutti gli strumenti base e avanzati di Adobe inclusi. L’applicazione è gratuita ma prevede acquisti in-app oppure un pagamento per accedere a funzionalità premium.

Vorresti usare Adobe Premiere Rush ma non sai da dove iniziare? Ti consigliamo questo ottimo videocorso per imparare a utilizzare il software da zero e creare video di qualità per qualsiasi dispositivo, inclusi iPad. 27 lezioni, durata massima complessiva di quasi 3 ore, download e risorse gratuite: puoi ottenere “Introduzione al video editing con Adobe Premiere Rush” al prezzo scontato di 14,90 euro anziché 59,90.

KineMaster

Anche KineMaster, gratis e a pagamento per sbloccare filtri e strumenti, è perfetta per tagliare, modificare e unire clip e filmati senza toppe pretese. La puoi scaricare gratuitamente da App Store.

