Education Week: l'importanza dell'IA in azienda

Nei periodi storici di grande cambiamento, la sopravvivenza professionale è legata alla capacità di adattarsi: quest’ultima non è però soltanto una nota intrinseca alla predisposizione personale, quanto più ad una disponibilità ad imparare, affidarsi alla formazione, assimilare competenze nuove che vadano oltre la comfort zone della propria esperienza. Questo è il significato profondo della Education Week in corso in questi giorni: un evento pensato per accendere un riflettore importante sulla formazione e sulle opportunità a disposizione di chiunque voglia intraprendere un percorso di crescita professionale e personale.

L’Intelligenza Artificiale è uno dei temi che più può interessare in questo frangente: si tratta infatti di uno slancio in avanti dell’innovazione odierna, mettendo in campo una nuova arma “disruptive” che può cambiare gli equilibri di mercato. Le aziende sono pronte a coglierne i vantaggi, ma spesso a mancare è l’elemento primo che può darvi applicazione: la risorsa umana.

Tra i webinar a disposizione in occasione dell’Education Week in Italia v’è l’open lesson di 24ORE Business School dedicata all’Intelligenza Artificiale per la crescita e l’innovazione delle aziende italiane:

L’IA è ancora troppo spesso vista come un tema di recruiting di data scientist, accesso a finanziamenti (vedi PNRR), di sostituzione uomo/macchina e di teorica valorizzazione dei dati. In realtà, il vero fine e utilità dell’IA a supporto della trasformazione digitale è quello di migliorare i risultati di business, in tanti modi: conoscenza più approfondita del proprio Cliente, nuovi prodotti e servizi altrimenti non erogabili, aumento del valore percepito dei prodotti esistenti, efficientamento dei processi, aumentare il valore del lavoro fatto dalle persone.

La più interessante delle opportunità non è però nell’open lesson in sé, quanto nell’opportunità di approfittare dell’Education Week per cogliere al volo lo sconto dedicato per partecipare al “ Master Intelligenza Artificiale per Decision Maker“. Il corso si rivolge principalmente a General Manager che intendono approfondire il ruolo che l’IA può avere in azienda, affiancando e supportando gli aspetti decisionali attraverso una miglior disamina dei dati e delle dinamiche operative. L’IA può alzare notevolmente il livello nella capacità di lettura delle informazioni, arrivando ad una capacità di comprensione maggiore che consente, di conseguenza, una visione più chiara dalla quale attingere per le decisioni strategiche. L’IA non è però una semplice applicazione installata nel sistema operativo dell’azienda: è un processo da metabolizzare, è uno strumento da assecondare, è una leva da comprendere. Implica il coinvolgimento della componente umana che, in quanto tale, potrà sopperire ai propri limiti con l’IA, facendo leva su quest’ultima per potenziare la bontà delle proprie disamine e delle proprie decisioni.

24ORE Business School mette a disposizione testimonianze aziendali di eccellenza, networking con aziende leader e docenti di alto livello, didattica interattiva ed un Executive Master Certificate finale: 4 weekend in live streaming, a partire dal 16 dicembre 2022, per far propri gli elementi cardine sui quali costruire l’introduzione di sistemi di IA in azienda.

