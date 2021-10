Educazione finanziaria: l'iniziativa di HYPE per difendersi dalle truffe online

Sapersi difendere dalle truffe online non è solo un'esigenza, ma una priorità, oggi che affidiamo i nostri dati e i nostri conti a servizi che poggiano sulla grande Rete. Ecco spiegato il lancio dell'iniziativa STOP SCAM WITH YOUR HYPE messa in campo da HYPE, la challenger bank che nell'ultimo periodo ha fatto registrare una forte crescita nel numero di clienti e transazioni gestite. È raggiungibile all'indirizzo hype.it/stopscam.

STOP SCAM WITH YOUR HYPE per difendersi dalle truffe online

Si tratta di un quiz che pone dieci domande su temi quali phishing, smishing, raggiri, SMS sospetti e codici di autenticazione. Al termine si ottiene un giudizio in base al numero di risposte corrette: sarai Jessica Fletcher, l'Ispettore Gadget o Koichi Zenigata?

Il progetto è stato messo in campo da HYPE nell'ambito del mese dell'educazione finanziaria (#OttobreEduFin2021), al fine di sensibilizzare le persone e aiutarle a tutelarsi dalle minacce purtroppo in continua evoluzione. Chiudiamo con il commento di Ferdinando Ceschel, Head of Risk, Compliance & AML della società.