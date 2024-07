Ehiweb, nuovo look per celebrare un'offerta sempre più ricca

Quando un provider storico e importante come Ehiweb mette mano al design del proprio sito Web, in ballo non c’è soltanto del semplice maquillage: il lavoro di redesign è orientato a riassumere tutta una serie di novità che sono nel frattempo maturate: nuovi servizi, un nuovo contesto di mercato, nuove ambizioni e un nuovo modo di approcciare la propria community.

Il brand è rimasto invariato e così i font: abbiamo lavorato per migliorare la responsività e la leggibilità dei testi, quest’ultima con un uso ragionato dello spazio bianco e una migliore gerarchia delle informazioni. Dal punto di vista dell’accessibilità, abbiamo aderito alle Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), senza utilizzare plugin. In particolare abbiamo preso in considerazione la scelta dei font, la grandezza e i colori, perché il contrasto fosse sempre nei limiti dati dalle linee guida (WCAG Level AA).

Il nuovo sito

Ehiweb ha riassunto tutto questo nel lancio del nuovo sito, sempre e comunque orientato a raccontare quello che vuole essere “il tuo prossimo provider”:

Siamo l’operatore che stai cercando per i servizi internet di casa e ufficio: FIBRA, VoIP, SIM Mobile, SMS, Fax Online, Web.

Ti diamo servizi che funzionano bene, informazioni chiare, poca burocrazia e tutte le risposte che cerchi, perché puoi parlare quando vuoi con persone che se ne intendono e che ti ascoltano. Vuoi provare? Scopri le nostre offerte e come lavoriamo.

Il nuovo design regala spazio e respiro ai contenuti, ma mantiene un’impronta che i vecchi clienti ben sapranno riconoscere. Al tempo stesso le offerte sono state divise tra privati e mondo business, sempre e comunque spalmate tra connettività in fibra, VoIP, centralini virtuali, offerte mobile, hosting e altri servizi collaterali – oltre ad un blog con il quale approfondire i temi principali relativi agli ambiti operativi del gruppo. Tutto, del resto, è stato progettato attorno ad una logica di servizio per il cliente, affinché sulle pagine di Ehiweb possa trovare le informazioni e le soluzioni che sta cercando per moltiplicare il potenziale delle proprie idee e delle proprie attività:

Pensare a un nuovo sito e ripartire dalle basi significa sempre iniziare dalle persone alle quali il sito servirà, che sono più di quelle che si potrebbe pensare: infatti, un sito ben progettato serve certamente ai clienti o potenziali clienti ma deve tenere in considerazione e portare vantaggi anche a chi lavora dietro le quinte, e nel nostro caso parliamo soprattutto dell’assistenza.

Un link dedicato è riservato alle aziende che intendono entrare in partnership con Ehiweb e diventare rivenditori: è qui che si potranno trovare tutte le informazioni ed i contatti utili per aprire questa opportunità. Disponibili, infine, specifiche guide per orientare scelte e azioni inerenti all’uso dei servizi del gruppo: dalle nozioni sul roaming alle istruzioni per la migrazione da un provider ad un altro, “how to” legate alle SIM e molto altro ancora. L’assistenza, del resto, era e rimane al centro dell’operatività Ehiweb ed anche sul nuovo sito grandi richiami sono disseminati in ogni pagina per consegnare all’utente un’esperienza comoda e di piena efficacia.

La user experience, la SEO, il design del sito collaborano per questo obiettivo: creare un’esperienza coerente, utile, soddisfacente, trasparente. Lo si vedrà in molti particolari: dal menu alla scelta dei colori, dalla riorganizzazione delle schede prodotto e dei loro contenuti fino alla scelta delle immagini e ai collegamenti interni.

Non è soltanto un nuovo sito, insomma: è il riassunto della grande crescita che Ehiweb ha registrato e della moltiplicazione di servizi che ha visto negli ultimi anni. Aprire un nuovo sito è un passaggio fondamentale per mettere ordine tra le proprie offerte e per far emergere in modo ancor più chiaro la propria identità aziendale, la cui riconoscibilità è oggi improntata sulla storicità e sulla reputazione del marchio.

Puoi trovare il nuovo sito Ehiweb, con tutti i servizi connessi, QUI.