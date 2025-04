Gemini, 7 prompt per aumentare la produttività ogni giorno

Gemini è l‘assistente AI AI di Google, ed è diventato parte integrante della routine quotidiana di molti. Sì, ci sono tanti chatbot là fuori, ChatGPT, Copilot, Claude, ecc., ma Gemini ha qualcosa di speciale. Sarà per la sua integrazione perfetta con Google Workspace, o per il fatto che molte delle sue funzioni sono gratuite (e chi non ama le cose gratis?), ma questo assistente digitale merita una chance.

Come usare Gemini di Google?

Google ha integrato Gemini nelle app di Workspace, ciò significa che l’assistente AI ora compare direttamente in Gmail, Documenti e compagnia bella. L’integrazione permette di scrivere email velocemente, rivedere testi, analizzare dati e persino generare immagini senza mai uscire dalle app che usiamo ogni giorno. E no, non bisogna pagare un’extra, una rarità di questi tempi. Le funzionalità AI sono ora incluse nei normali piani Workspace aziendali e scolastici, con un riquadro laterale che appare discretamente quando serve in tutte le applicazioni principali.

All’interno di Gmail, ad esempio, può aiutare a scrivere email formali quando non si ha voglia, riassumere quelle conversazioni infinite che nessuno ha il coraggio di rileggere, e organizzare la posta. Anche nei Documenti fa esattamente quello che ci si aspetta: revisioni, correzioni, idee quando si è in panne. Ma la parte interessante è che può pescare informazioni dalle email e altri file.

Dalla pianificazione ai riassunti: 7 prompt Gemini che semplificano la giornata

1. Chiedere di iscrivere documenti in base a uno stile specifico

Quante volte sarà capitato di dover modificare il tono di un’email, di una presentazione o di un documento? Con Gemini, basta un prompt del tipo: “Riscrivi questo testo in uno stile più [professionale, informale, persuasivo]” e voilà, il gioco è fatto. Il bello è che Gemini modifica il testo direttamente nel documento, senza bisogno di fare copia e incolla tra una scheda e l’altra o di passare da un’app all’altra per sistemare il tono.

2. Chiedere di riassumere articoli

Ammettiamolo: non sempre abbiamo il tempo (o la voglia) di leggere articoli lunghi, paper di ricerca o le trascrizioni dei video di YouTube. Ed è qui che entra in gioco Gemini, con il suo superpotere di sintesi. Basta chiedergli “Riassumi questo articolo in 3 punti chiave” e l’assistente digitale restituirà un riassunto chiaro e conciso, eliminando tutto il superfluo.

È possibile anche incollare direttamente un link o un testo per ottenere risultati più rapidi. E se si preferisce ascoltare il riassunto invece di leggerlo, nessun problema: Gemini offre uno strumento incredibile che trasforma i documenti in podcast in stile NotebookLM, con la nuova funzione Audio. Le voci AI sono sorprendentemente realistiche e rendono più facile capire un documento mentre si fa altro, magari mentre si fa un giro o cucina.

3. Fare brainstorming

A volte le idee migliori arrivano all’improvviso, altre volte invece… latitano. Magari si vuole organizzare una festa di compleanno, inventare il nome di un personaggio o trovare il regalo perfetto per una persona, Gemini può diventare un alleato incredibile per sbloccare la creatività. Basta chiedergli: “Suggerisci 10 idee creative per [tema]“. E se si vuole fare brainstorming in modo ancora più dinamico, c’è Gemini Live. È una modalità interattiva che permette di scambiare idee in tempo reale, come se si stesse parlando con un vero consulente creativo. L’ideale per chi ama pensare a voce alta… anche quando è da solo.

4. Chiedere di spiegare un argomento “come se”

Può capitare di imbattersi in un concetto complesso e in quel momento, Gemini può rivelarsi una risorsa estremamente preziosa. Basta scrivere un prompt come: “Spiegami questo argomento come se avessi 10 anni“. Gemini risponderà con una spiegazione chiara e senza tecnicismi.

5. Chiedere una guida passo-passo per raggiungere un obiettivo

Si vuole imparare una nuova lingua o pianificare un viaggio, ma non si sa bene da dove partire? Gemini può fornire una guida strutturata per trasformare un’idea vaga e nebulosa in un piano concreto. Basta chiedergli qualcosa del tipo: “Dammi un piano passo-passo per imparare lo spagnolo” oppure “Aiutami a pianificare un viaggio low-cost in Giappone“. L’assistente AI di Google proporrà un piano d’azione personalizzato, con obiettivi realistici, tempistiche, risorse utili e consigli pratici. È un po’come avere un mentore sempre accanto.

6. Chiedere di interpretare un ruolo

Una delle funzioni più sorprendenti di Gemini è la sua capacità di interpretare ruoli diversi e di fornire consigli ad hoc. Basta chiedergli: “Comportati come un [ruolo] e dammi consigli su [situazione]“, Gemini si trasformerà in un esperto di marketing, in un career coach o persino in un terapeuta (per una leggera auto-riflessione, s’intende). E se si ha bisogno di sfogarsi dopo una giornata difficile, Gemini Live è sempre pronto ad ascoltare. Certo, non sostituisce un vero amico o un professionista, ma a volte basta anche solo essere ascoltati.

7. Chiedere consigli

Prima di buttarsi a capofitto in un nuovo hobby o di imparare una nuova skill, può essere utile chiedere a Gemini “Quali sono gli errori più comuni che fanno i principianti in [hobby/lavoro/abilità]?“. Un piccolo trucco che fa risparmiare tempo, frustrazione e persino soldi. Che si tratti di imparare una lingua, cimentarsi nella grafica digitale o coltivare un orto, sapere in anticipo cosa non fare aiuta a partire col piede giusto e a non mollare alla prima difficoltà. Grazie a questo approccio, si possono portare avanti dei progetti con più costanza. Perché sbagliare è umano… ma imparare dagli errori degli altri è decisamente più furbo!

I vantaggi di Gemini

Gemini può aiutare a superare i blocchi creativi, a riorganizzare idee confuse e a migliorare la comunicazione con colleghi e clienti. E fin qui, nulla di così diverso rispetto agli altri chatbot competitor. Ma il vero asso nella manica è l’accesso diretto ai propri dati nel cloud. Gemini è integrato già dove si lavora. Non c’è bisogno di aprire un’altra app, non si deve fare login da qualche parte, è semplicemente lì quando serve. Niente più copia-incolla o caricamenti: l’assistente AI di Google vede i documenti, le email e i fogli di calcolo esattamente come li vediamo noi.

Certo, non è tutto rose e fiori. A volte va in confusione con le istruzioni complesse e occasionalmente propone soluzioni troppo generiche. Ma considerando che è essenzialmente gratis (nel senso che paga già il capo), sarebbe assurdo lamentarsi troppo.