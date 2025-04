Gemini crea podcast dai documenti Google

Google ha annunciato una serie di nuove funzionalità legate a Gemini per le sue app Workspace, tra cui dei podcast in stile NotebookLM integrati direttamente in Google Documenti.

Una delle novità più interessanti è l’arrivo di un editor AI, pensato per chi lavora con i testi. Ma attenzione: non si tratta di un assistente che scrive al posto nostro. Funziona come un vero editor umano. In pratica, invece di riscrivere direttamente il contenuto, propone dei suggerimenti su come migliorare una bozza già esistente, ad esempio accorciarla o renderla più chiara. Secondo Google, questa funzione sarà disponibile entro la fine del trimestre.

I Documenti Google diventano podcast con Gemini

Ma forse la funzione più sorprendente è quella dei podcast generati dall’AI. Google l’ha già sperimentata per il suo strumento di ricerca NotebookLM e nell’app Gemini, dove si può caricare un file e ottenere un riassunto audio automatico.

Ora questa funzione sta per arrivare anche su Google Docs: nelle prossime settimane, gli utenti Workspace potranno non solo leggere i propri documenti, ma ascoltarli sotto forma di riassunti vocali. Una funzione utile per chi vuole rivedere i propri testi per controllare che non ci siano ripetizioni o frasi poco scorrevoli, oppure semplicemente per ripassare un contenuto mentre si è in movimento, come se fosse un podcast personalizzato.

In un futuro non troppo lontano, Google promette meraviglie per Fogli. Al momento si può chiedere aiuto a Gemini per compiti specifici, come generare grafici, o rispondere sui dati. Ma presto arriverà una funzione chiamata “Help me analyze” che offrirà un maggiore supporto. Aiuterà a identificare tendenze e pattern, e suggerirà anche da dove iniziare l’analisi, se non si sa bene che direzione prendere, come un analista di dati. Questa funzione sembra molto promettente, ma per provarla dovremo aspettare un po’. Il lancio è previsto più avanti nel corso dell’anno.