Elegante, microfono per chiamate e batteria da 14gg: Amazfit Balance

Mettiti al polso uno smartwatch elegantissimo con luminoso e ampio display rotondo, una generosa batteria che dura fino a due settimane, il microfono per le chiamate e tantissimo altro a un ottimo prezzo. Stiamo parlando del mitico Amazfit Balance che oggi su Amazon puoi avere a 104,99 euro, invece che 209,90 euro.

Sul prezzo di partenza indicato da Amazon c’è dunque uno sconto del 50% che taglia il prezzo a metà e ti fa risparmiare tantissimo. In più c’è la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Amazfit Balance: a metà prezzo è un best buy

Senza ombra di dubbio con lo sconto del 50% l’Amazfit Balance la 46 mm è uno smartwatch da non farsi scappare. Si nota subito il design elegante con telaio in metallo è una cinturino in nylon con aggancio magnetico. Offre un display AMOLED da 1,5 pollici e una lunetta in vetro antiriflesso estremamente visibile anche davanti alla luce del sole. È dotato di una ghiera e un pulsante per accedere alle varie funzionalità e ha un peso di appena 35 grammi.

Con il GPS integrato supportato da 6 sistemi satellitari puoi tracciare con precisione i tuoi spostamenti e potrai avvalerti di 150 modalità sportive. Offre monitoraggio costante della salute, del sonno, pagamento NFC e un microfono per le effettuare e rispondere alle chiamate direttamente dallo smartwatch. Ha l’integrazione dell‘intelligenza artificiale e una batteria in grado di arrivare fino a 14 giorni con una ricarica completa.

Fai presto perché un’occasione così allettante ovviamente non potrà durare a lungo. Perciò vai ora su Amazon e acquista il tuo Amazfit Balance a 104,99 euro, invece che 209,90 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa entro pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.