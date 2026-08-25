 Elegante, microfono per chiamate e batteria da 14gg: Amazfit Balance
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Elegante, microfono per chiamate e batteria da 14gg: Amazfit Balance

L'Amazfit Balance ha un design elegante, tante funzioni per il fitness, una batteria da 14 giorni ed è in offerta su Amazon a metà prezzo.
Elegante, microfono per chiamate e batteria da 14gg: Amazfit Balance
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L'Amazfit Balance ha un design elegante, tante funzioni per il fitness, una batteria da 14 giorni ed è in offerta su Amazon a metà prezzo.
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Mettiti al polso uno smartwatch elegantissimo con luminoso e ampio display rotondo, una generosa batteria che dura fino a due settimane, il microfono per le chiamate e tantissimo altro a un ottimo prezzo. Stiamo parlando del mitico Amazfit Balance che oggi su Amazon puoi avere a 104,99 euro, invece che 209,90 euro.

Sul prezzo di partenza indicato da Amazon c’è dunque uno sconto del 50% che taglia il prezzo a metà e ti fa risparmiare tantissimo. In più c’è la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

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Amazfit Balance: a metà prezzo è un best buy

Senza ombra di dubbio con lo sconto del 50% l’Amazfit Balance la 46 mm è uno smartwatch da non farsi scappare. Si nota subito il design elegante con telaio in metallo è una cinturino in nylon con aggancio magnetico. Offre un display AMOLED da 1,5 pollici e una lunetta in vetro antiriflesso estremamente visibile anche davanti alla luce del sole. È dotato di una ghiera e un pulsante per accedere alle varie funzionalità e ha un peso di appena 35 grammi.

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Con il GPS integrato supportato da 6 sistemi satellitari puoi tracciare con precisione i tuoi spostamenti e potrai avvalerti di 150 modalità sportive. Offre monitoraggio costante della salute, del sonno, pagamento NFC e un microfono per le effettuare e rispondere alle chiamate direttamente dallo smartwatch. Ha l’integrazione dell‘intelligenza artificiale e una batteria in grado di arrivare fino a 14 giorni con una ricarica completa.

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Fai presto perché un’occasione così allettante ovviamente non potrà durare a lungo. Perciò vai ora su Amazon e acquista il tuo Amazfit Balance a 104,99 euro, invece che 209,90 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa entro pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 ago 2026

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