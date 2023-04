Arriva Eleven Multilingual, modello IA per sintesi vocale in più lingue

Ormai sul mercato ogni giorno arriva un sito differente con feature potenziate dall’intelligenza artificiale. Recentemente siamo andati alla scoperta di Linkdelta, IA 100% italiana che si focalizza su marketing e SEO. Oggi, invece, parliamo di Eleven Multilingual, un modello avanzato di sintesi vocale che supporta molteplici lingue per comprendere le sfumature testuali di un input e offrire una performance ricca di emozioni, facilitando il lavoro dei creator e non solo.

Alla scoperta di Eleven Multilingual

Proprio in queste ore è arrivato l’annuncio del lancio di Eleven Multilingual v1, modello inedito che supporta la sintesi vocale in francese, tedesco, hindi, italiano, polacco, portoghese e spagnolo, oltre ovviamente all’inglese. Come il predecessore, si rivela un eccellente strumento di narrazione, capace di adattare qualsiasi testo a contesti differenti, e di trasmettere intenti ed emozioni in modo iperrealistico.

Un’abilità particolare di questo modello è la capacità di identificare il testo multilingue e di articolarlo in modo appropriato, generando discorsi in più lingue con lo stesso prompt, ottenendo voci dalle caratteristiche uniche. Per ottenere i migliori risultati, però, rimane consigliabile l’uso con una singola lingua. Il progetto di ElevenLabs non è comunque esente da difetti: numeri, acronimi e parole straniere, ad esempio, a volte vengono impostati automaticamente in inglese. O ancora, l’IA genera un dialogo continuo, con poche pause corrispondenti a quelle che un essere umano potrebbe fare nel parlato normale.

L’obiettivo è però evidente e lodevole: rendere tutti i contenuti universalmente accessibili in qualsiasi lingua e con qualsiasi voce, con un singolo modello Text-to-Speech (TTS) che possa operare correttamente con qualsiasi voce IA di alta qualità, estremamente simile a una controparte umana. Insomma, l’intelligenza artificiale di Eleven Multilingual, in questo modo, può davvero colmare le lacune culturali e promuovere la comprensione globale.

Da un lato, i creator possono interagire con una fetta di pubblico più grande, mentre sviluppatori e editori di videogiochi possono creare esperienze coinvolgenti e localizzate per un pubblico internazionale, trascendendo le barriere linguistiche.

Il nuovo modello è disponibile con diversi piani di abbonamento, ma è possibile provarlo gratuitamente sulla piattaforma Beta, per un massimo di 10.000 caratteri al mese.