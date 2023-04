Linkdelta, l'IA tutta italiana per marketing e SEO

In passato abbiamo già visto come usare ChatGPT per il marketing, scoprendo quattro casi di utilizzo geniali al fine di facilitare la creazione di e-mail, testi pubblicitari, la gestione del flusso di lavoro o anche la creazione di sondaggi da proporre ai propri clienti. La soluzione offerta da OpenAI non è però l’unica presente sul mercato capace di soddisfare le esigenze di chi lavora in tale settore o opera con strumenti SEO. In Italia, nello specifico, è nata Linkdelta, piattaforma potenziata da IA focalizzata proprio sull’uso per marketing e ottimizzazione delle pagine Web.

Siete curiosi di conoscere le capacità di Linkdelta? Scopritele assieme a noi.

Cos’è Linkdelta

Linkdelta è uno strumento basato su IA che si occupa esclusivamente della generazione di articoli per blog, social media, campagne pubblicitarie e SEO. Semplificare il flusso di lavoro delle agenzie con questa soluzione online è estremamente facile, grazie alla notevole quantità di feature presenti al suo interno. Ad esempio, Linkdelta include template per la scrittura di testi generici e articoli completi in alta qualità, per riassumere testi o per effettuare controlli grammaticali. O ancora, consente la scrittura di introduzioni e conclusioni, titoli ottimizzati SEO e descrizioni meta per migliorare il posizionamento delle proprie pagine sui motori di ricerca.

Linkdelta non si ferma qui: potete creare post Linkedin, Facebook, ideare contenuti per TikTok e tweet sulla base di argomenti specifici e parole chiave. Volete generare nomi per prodotti e servizi da commercializzare? Nessun problema, esiste il prompt Business dedicato. Avete necessità di generare snippet HTML in modo semplice e veloce? Non manca la sezione Sviluppo. Infine, Linkdelta include anche la scrittura di storie creative e bio da copiare e incollare su Bumble e Tinder, per avere sempre una marcia in più anche nel dating.

Complessivamente, il servizio fondato da Angelo Sorbello include 46 template e strumenti da utilizzare liberamente, a seconda delle proprie esigenze. Attenzione però alle funzionalità aggiuntive: Linkdelta include anche un generatore di immagini, un chatbot, la trascrizione da audio a testo e la creazione di audio a partire da un input testuale, usando voci IA dai toni e dalle cadenze differenti. Insomma, racchiude le capacità di ChatGPT o di Bing Chat, focalizzandole tuttavia sul fronte marketing e non per un uso creativo o per scopi di ricerca. Per un approccio più professionale, pertanto, è la soluzione ideale.

Il sito è accessibile in inglese o in italiano e, grazie al lavoro del team guidato da Angelo Sorbello, per gli utenti del Belpaese si tratta di un’applicazione eccellente, capace di offrire risultati soddisfacenti. Per confermarlo, però, andiamo a testare le varie feature disponibili.

La prova di Linkdelta

Cominciamo i test con il chatbot, proprio per comprendere quali sono i suoi limiti rispetto a ChatGPT e a GPT-3 o GPT-4. Avviando una chat con l’IA, scopriamo che Linkdelta si basa su diversi modelli di linguaggio, tra cui BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) e GPT-2 (Generative Pre-trained Transformer 2): si tratta quindi di un LLM meno performante rispetto all’alternativa fornita attualmente da OpenAI – momentaneamente non disponibile in Italia, se non tramite utilizzo di VPN -, con accesso a un database limitato alla fine del 2021. Tuttavia, l’IA afferma che può raccogliere dati in tempo reale su internet, ma solo se questa funzione viene attivata dallo sviluppatore o dal proprietario del sito web in cui risulta integrata, nel rispetto della privacy dell’utente e delle leggi sulla protezione dei dati personali.

Le discussioni con l’IA risultano abbastanza naturali e, al contrario di quanto avviene con ChatGPT, il risultato viene restituito una volta scritto completamente “dietro le quinte”, senza mostrare la sua stesura in tempo reale. In diverse occasioni le risposte contengono ripetizioni – problema del tutto normale nel caso di GPT-2 – ma racchiudono tutte le informazioni necessarie richieste dall’utente.

Abbiamo dunque provato anche la generazione di immagini, scegliendo nello specifico uno stile artistico isometrico con illuminazione Studio, tra tante opzioni disponibili: Linkdelta, per esempio, consente anche la selezione di un artista specifico al quale ispirarsi, come Banksy, Andy Warhol o Vincent Van Gogh. Basta fornire una descrizione, ergo i parametri, e la grandezza dell’immagine desiderata, per poi attendere qualche minuto. I risultati finali non sempre sono eccezionali, ma tendenzialmente risultano alquanto piacevoli. Il quadro sottostante lo ha realizzato proprio Linkdelta ispirandosi a Van Gogh: è un acquerello generato con il prompt “Paesaggio naturale con fiume, alberi e pioggia che cade. In primo piano una persona che cammina, di spalle, verso il fondo del quadro”.

La trascrizione tramite IA e la generazione di audio funzionano egregiamente, risultando però molto meccaniche: la seconda feature, in particolar modo, al momento del nostro test dispone esclusivamente di un motore vocale standard, non in alta qualità, che restituisce file audio con voci molto impostate e facilmente riconoscibili come sintonizzate da un’intelligenza artificiale. Per di più, gli apostrofi non vengono omessi, bensì enunciati come carattere HTML.

La generazione di documenti è però il fulcro di Linkdelta, dove è racchiusa l’autentica utilità del servizio. L’interessante numero di opzioni a disposizione degli utenti è accompagnato da impostazioni piuttosto utili, dalla possibilità di generare più output con lo stesso prompt nello stesso momento, alla gestione del livello di creatività. Peccato, però, per la lentezza nella realizzazione del testo finale. Come se non bastasse, in molte circostanze l’interfaccia mostra un apparente caricamento continuo dell’IA, che si conclude con il falso errore “Non è stato possibile eseguire questa operazione”. Basta quindi refreshare la pagina per visualizzare su schermo il risultato finale.

Nonostante gli intoppi tecnici, che siamo certi verranno risolti dagli sviluppatori nel corso delle prossime settimane, Linkdelta rimane un servizio che funziona correttamente e restituisce l’output desiderato, occasionalmente “mancando il bersaglio” senza soddisfare l’esatta richiesta posta dal consumatore.

Prezzi e disponibilità

Il piano gratuito consente un uso molto limitato e, per tale ragione, è consigliato almeno il passaggio al piano Starter da 15 euro al mese o 129 euro all’anno, con accesso a modelli IA all’avanguardia per la realizzazione di 5 documenti o 20.000 parole al mese, 10 chat IA, 10 immagini e file audio per un massimo di 25 MB. Il pacchetto Pro, al quale abbiamo ottenuto accesso durante i test, consente l’utilizzo in team e aumenta i limiti di creazione, e costa 49 euro al mese o 479 euro all’anno. Infine, il pacchetto Premium garantisce accesso all’API, incrementa il numero di team e consente un utilizzo maggiore del servizio, per 99 euro al mese o 997 euro all’anno.

Il servizio clienti è sempre attivo per qualsiasi quesito ed è persino richiedere una consulenza gratuita per l’azienda, ricevendo consigli direttamente dal fondatore Angelo Sorbello per comprendere in che modo Linkdelta possa supportare le attività marketing della propria realtà commerciale.