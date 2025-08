Eleven Music di ElevenLabs genera musica con cantanti virtuali

Un brano epico per uno spettacolo di cowboy, il selvaggio West, sound design cinematografico, chitarre che si scontrano con elementi orchestrali imponenti che crescono fino a un finale potente. Con Eleven Music, e una descrizione come questa, in pochi minuti si ottiene una colonna sonora completa, cantante incluso, pronta per qualsiasi progetto.

Eleven Music: l’AI che compone musica originale con cantante incluso

Eleven Music di Eleven Labs non è solo un generatore di melodie, è un compositore che comprende genere, stile, struttura e può persino aggiungere voci in più lingue. Non stiamo parlando di jingle elettronici o loop ripetitivi. L’azienda promette “qualità studio”, il tipo di produzione che fino a ieri richiedeva musicisti professionisti, studi di registrazione e budget considerevoli.

Ogni creator conosce bene il problema. Si ha il video perfetto, ma manca la colonna sonora giusta. E quelle che si trovano spesso sono o troppo costose, o protette da copyright, o semplicemente non catturano l’atmosfera che si stava cercando. Eleven Music promette di risolvere questo incubo una volta per tutte.

La startup assicura che tutta la musica generata dalla sua AI è autorizzata per quasi tutti gli usi commerciali, dal cinema e televisione ai podcast e video sui social media, passando per pubblicità e videogame .

Come funziona Eleven Music?

Per usare Eleven Music non è necessario conoscere la terminologia musicale o saper suonare uno strumento. Basta descrivere quello che si sente nella propria testa: una ballata malinconica per una scena d’addio , un ritmo incalzante per un inseguimento in moto , una ninna nanna dolce con archi e pianoforte .

E se un passaggio specifico non convince, è possibile modificare singole sezioni o l’intero brano, mantenendo il controllo creativo sul risultato finale.

La collaborazione di Eleven Labs con le etichette discografiche

ElevenLabs ha collaborato con le case discografiche, editori e artisti per creare un sistema che rispetti il diritto d’autore. È un approccio diverso da quello di tante AI che “imparano” dalla musica esistente senza chiedere permesso. Vedasi Udio e Suno, tanto per citare qualche esempio…

L’azienda supporta già diverse lingue: inglese, spagnolo, tedesco, giapponese, ecc. Per i creator che lavorano su mercati internazionali, significa poter creare contenuti localizzati senza dover cercare cantanti che parlino ogni lingua.

Quello che sta succedendo con ElevenLabs è emblematico di una trasformazione in atto dell’industria musicale. Secondo alcuni l’AI sta sostituendo i musicisti, per altri sta democratizzando l’accesso alla produzione musicale. E sembrerebbero validi entrambi i punti di vista…