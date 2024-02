ElevenLabs lancia nuovo modello AI per gli effetti sonori Text-to-sound

ElevenLabs, la startup famosa per gli strumenti AI di clonazione vocale, ha annunciato il lancio di un nuovo modello AI text-to-sound. Questo modello permette di creare effetti sonori personalizzati a partire da una semplice descrizione testuale. Si tratta di una novità che potrebbe arricchire i contenuti in modo innovativo nell’epoca delle esperienze digitali basate sull’intelligenza artificiale.

Il modello AI text-to-sound di ElevenLabs non è ancora disponibile al pubblico, ma l’azienda ha dato un assaggio delle sue potenzialità pubblicando un teaser di un minuto su X. Nel video si possono vedere alcuni esempi di video generati dall’intelligenza artificiale con il modello Sora di OpenAI, a cui sono stati aggiunti gli effetti sonori creati dal modello di ElevenLabs. L’azienda ha anche aperto una pagina di registrazione per chi fosse interessato ad accedere in anteprima al modello.

We were blown away by the Sora announcement but felt it needed something…

What if you could describe a sound and generate it with AI? pic.twitter.com/HcUxQ7Wndg

— ElevenLabs (@elevenlabsio) February 18, 2024