Elezioni in Turchia: Twitter applica la censura

Oggi in Turchia si svolgono le elezioni presidenziali e parlamentari. Come già avvenuto in altre occasioni, il governo ha deciso di bloccare l’accesso ad alcune informazioni online. Twitter ha comunicato che censurerà specifici contenuti, quindi non saranno visibili nel paese. Elon Musk ha confermato di aver ricevuto un’esplicita richiesta.

Twitter censura i contenuti

L’attuale Presidente Recep Tayyip Erdoğan è al potere da oltre 20 anni. Questa volta rischia di perdere le elezioni contro il capo dell’opposizione Kemal Kılıçdaroğlu. Molti attivisti e giornalisti avevano previsto una censura per impedire ai cittadini di accedere alle informazioni online. Twitter ha comunicato di aver ristretto l’accesso ad alcuni contenuti per evitare un blocco totale.

In response to legal process and to ensure Twitter remains available to the people of Turkey, we have taken action to restrict access to some content in Turkey today. — Twitter Global Government Affairs (@GlobalAffairs) May 13, 2023

Rispondendo ad un giornalista di Bloomberg, Elon Musk ha confermato che la scelta è stata obbligata. L’azienda californiana ha ricevuto un’esplicita richiesta dal governo turco. L’alternativa era il blocco totale di Twitter in Turchia.

Did your brain fall out of your head, Yglesias? The choice is have Twitter throttled in its entirety or limit access to some tweets. Which one do you want? — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2023

Il proprietario (ed ex CEO) ha promesso di pubblicare la richiesta ricevuta dal governo per una maggiore trasparenza.

We could post what the government in Turkey sent us. Will do. — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2023

Molti utenti hanno criticato la decisione di Twitter, in quanto Musk ha più volte affermato di essere un “assolutista della libertà di parola“. Insieme ad alcuni giornalisti ha pubblicato i Twitter Files, ovvero documenti che testimonierebbero la censura attuata in diverse occasioni dalla precedente amministrazione (sotto la guida di Jack Dorsey e Parag Agrawal).

Twitter non ha specificato quali contenuti verranno censurati. I cittadini turchi potrebbero accedere ai tweet utilizzando una VPN, ma gli ISP controllati dal governo hanno la possibilità di rendere inefficace questa soluzione.

